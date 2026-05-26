En fjärdedel av förmögenheten, motsvarande cirka 17 miljarder kronor, försvann på bara en dag för miljardären.
17 miljarder upp i rök för miljardären – på bara en dag
Leaf Li, grundare och vd för mäklarfirman Futu Holdings Ltd, har hamnat kläm när Kina slår ner på gränsöverskridande börshandel.
Merparten av hans aktier är listade i USA och i fredags fick han se värdet på sin börsportfölj rasa med hela 28 procent, vilket uppges vara den största nedgången på tre år för aktieinnehavet.
Leaf Lis förmögenhet har snabbt minskat till mindre än hälften än vad den var i slutet av oktober.
Snaran dras åt på miljardären
Tidigare har hans företag blommat, bland annat i spåren av en introduktionsboom i Hongkong där bolagen bakom noteringarna samarbetat med Leaf Lis onlinemäklarfirma.
Nu har den kinesiska värdepappersregulatorn bestämt sig för att straffa företag som verkar på fastlandet utan licens. Enligt Futu har tillsynsmyndigheten föreslagit att företaget ska betala böter på 271 miljoner dollar, drygt 2,5 miljarder kronor.
Allt enligt nyhetsbyrån Bloomberg.
