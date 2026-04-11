Den klassiska trygghetshamnen sviker investerare i en av de mest turbulenta perioderna på senare år. Förklaringen ligger i hur kapital rör sig när energimarknaden skakas.
Guld bryter mönstret – stiger inte trots krisen
Guld har länge haft en särställning i finansvärlden.
När osäkerheten ökar och börser faller har investerare traditionellt sökt sig till den ädla metallen.
Men i den pågående krisen i Mellanöstern sker något oväntat. Trots stigande geopolitiska spänningar har guldpriset fallit i stället för att stiga.
Utvecklingen förstärks av att guldpriset nyligen haft sin svagaste månad sedan finanskrisen 2008.
Efter en lång uppgång föll priset med närmare 15 procent under en enskild månad, trots den geopolitiska oron i Mellanöstern
En historisk avvikelse
Under 2000-talet har guld konsekvent överträffat svenska aktier i avkastning, med undantag för enstaka år.
Från millennieskiftet till i dag har värdet mångdubblats, vilket stärkt dess rykte som en säker tillgång i oroliga tider.
“Guld har ofta kallats för kanariefågeln i gruvan. När priset på guld stiger är det ofta ett tecken på kris och krig i världen”, säger Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade till News55.
Men i den nuvarande krisen bryts mönstret. Det som normalt driver upp priset har i stället haft motsatt effekt.
Dollarn styr utvecklingen
Förklaringen ligger i energimarknaden.
När oljeleveranser påverkas och handeln koncentreras till dollar uppstår ett akut behov av likviditet i just den valutan.
Investerare och centralbanker tvingas då sälja tillgångar som snabbt kan omvandlas till dollar.
Guld är en av de mest likvida tillgångarna på marknaden och blir därmed ett naturligt val.
“Man måste förstå vad som hänt. När det blir tvärstopp för oljan påverkar det hela världen, men inte minst dollarn”, säger Rufli.
Det skapar en paradox. Samma kris som normalt skulle lyfta guldet pressar i stället priset.
Tillfälligt eller nytt läge
När signaler om vapenvila kom steg guldpriset igen, vilket tyder på att den underliggande logiken inte har förändrats helt.
På längre sikt fortsätter många att se guld som ett skydd mot inflation, valutarisker och finansiell instabilitet.
Frågan är snarare hur långvarig avvikelsen blir.
För investerare innebär situationen en mer komplex verklighet.
Guld fungerar inte längre enbart som en automatisk trygghet vid kris, utan påverkas i högre grad av globala kapitalflöden och valutabehov.
Det förändrar spelplanen.
I en värld där energipriser, geopolitik och finansmarknader är tätare sammanlänkade än någonsin kan även de mest etablerade sambanden brytas.
För många blir lärdomen tydlig.
Även de säkraste tillgångarna kan bete sig oväntat när krisen ser annorlunda ut.
Missa inte:
Lundin Mining: Argentinas glaciärlag reformeras – Dagens PS
Guld flygs hem, bensin stryps och 35% godkänner Trumps arbete – Dagens PS