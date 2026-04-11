Guld bryter mönstret – stiger inte trots krisen

Men i den pågående krisen i Mellanöstern sker något oväntat. Trots stigande geopolitiska spänningar har guldpriset fallit i stället för att stiga.

Utvecklingen förstärks av att guldpriset nyligen haft sin svagaste månad sedan finanskrisen 2008.

Efter en lång uppgång föll priset med närmare 15 procent under en enskild månad, trots den geopolitiska oron i Mellanöstern

En historisk avvikelse

Under 2000-talet har guld konsekvent överträffat svenska aktier i avkastning, med undantag för enstaka år.

Från millennieskiftet till i dag har värdet mångdubblats, vilket stärkt dess rykte som en säker tillgång i oroliga tider.

“Guld har ofta kallats för kanariefågeln i gruvan. När priset på guld stiger är det ofta ett tecken på kris och krig i världen”, säger Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade till News55.

Men i den nuvarande krisen bryts mönstret. Det som normalt driver upp priset har i stället haft motsatt effekt.