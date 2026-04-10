Lundin Mining: Argentinas glaciärlag reformeras

En majoritet röstade för reformen

Den reform som nu är slutgiltigt antagen innebär att skyddet för periglacialzoner, det vill säga frusen mark intill glaciärerna, inte längre är automatiskt. Varje provins avgör själv vilka glaciärer som anses ha ”strategisk vattenfunktion”. Reformen antogs med 137 röster för, 111 emot och tre nedlagda, enligt WSLS.

Det är en avgörande förskjutning då San Juan-provinsen där Vicuña ligger är känd som en av Argentinas mest gruvvänliga provinser.

Enligt branschens egna prognoser bedömer Argentinas centralbank att landets gruvexport skulle kunna tredubblas till 2030.

Juridisk risk kvarstår

Att lagen röstats igenom är inte detsamma som att alla hinder är rivna för projektet. Miljöorganisationer har redan aviserat rättslig prövning och uppmanar medborgare att ansluta sig till en stämning mot reformen.

Oppositionspolitiker kallar lagändringen för grundlagsstridig. Argentinska domstolsprocesser rör sig långsamt, och Vicuña befinner sig dessutom på gränslinjen mot Chile som ännu inte gjort motsvarande lagändringar.

PS analys

Den som köper Lundin Mining i dag slipper denna tidigare mer överhängande, rättsliga risken, men inte all risk. Beskedet är en tydlig positiv trigger för aktien på kort sikt. Det långsiktigt intressanta blir nu hur snabbt tillståndsprocessen rör sig. Det är en affär som kan definiera Lundin Mining i ett decennium, men andinska infrastrukturprojekt levererar som många andra ställen inte alltid enligt tidplan.

