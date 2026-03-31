Guldprisets fall – värsta månaden sedan 2008

Har tidigare stigit kraftigt

Efter flera år av stark uppgång, där guld betraktats som en av de mest attraktiva skyddstillgångarna i tider av osäkerhet, tycks marknaden nu genomgå en korrigering.

Analytiker pekar på att sambanden på guldmarknaden har förändrats de senaste åren, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina 2022.

ANNONS

Under den perioden steg guldpriset kraftigt, trots att traditionella drivkrafter som räntor och valutakurser inte fullt ut motiverade uppgången. Nu tycks metallen återigen följa mer klassiska mönster.

Den senaste tidens nedgång förstärks också av att många investerare väljer att ta hem vinster efter den starka prisutvecklingen under 2025 och början av 2026.

Har gått upp och ner

Ökad aktivitet från finansiella aktörer har dessutom bidragit till större prisrörelser än normalt.

Trots den kraftiga nedgången är vissa bedömare fortsatt positiva till guldets långsiktiga utsikter, skriver Reuters.

Centralbankers ökade intresse för att diversifiera sina reserver bort från dollarn ses som en viktig drivkraft. Prognoser pekar på att guldpriset kan återhämta sig och nå nya rekordnivåer mot slutet av 2026.

På kort sikt väntas dock osäkerheten bestå, särskilt om konflikten i Mellanöstern fortsätter att påverka energimarknaderna och det globala ränteläget.

