Efter en lång uppgång har guldpriset fallit ordentligt på sistone. Nästan 15 procent ser nedgången i mars ut att bli.
Guldprisets fall – värsta månaden sedan 2008
Guldpriset är på väg mot sin största månatliga nedgång sedan finanskrisen 2008, trots en viss uppgång under tisdagsmorgonen.
Utvecklingen sker samtidigt som konflikten mellan USA och Iran har gått in i sin femte vecka och skapar stor osäkerhet på de globala marknaderna.
Spotpriset på guld steg svagt under dagen och handlades kring 4 550 dollar per uns, men ligger fortfarande på minus för mars månad.
Söker sig till dollarn istället
Nedgången uppskattas till cirka 14,6 procent, vilket skulle vara den kraftigaste månadsnedgången på nästan 17 år, skriver CNBC.
Den pågående konflikten i Mellanöstern har bidragit till kraftiga rörelser på råvarumarknaderna. Stigande priser på olja och gas har ökat oron för inflation, vilket i sin tur har stärkt förväntningarna på högre räntor.
Detta har pressat guldpriset, som traditionellt påverkas negativt av stigande räntor och en starkare dollar.
Samtidigt har investerare sökt sig till dollarn som en säker tillgång, vilket ytterligare har tyngt guldets utveckling.
Har tidigare stigit kraftigt
Efter flera år av stark uppgång, där guld betraktats som en av de mest attraktiva skyddstillgångarna i tider av osäkerhet, tycks marknaden nu genomgå en korrigering.
Analytiker pekar på att sambanden på guldmarknaden har förändrats de senaste åren, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina 2022.
Under den perioden steg guldpriset kraftigt, trots att traditionella drivkrafter som räntor och valutakurser inte fullt ut motiverade uppgången. Nu tycks metallen återigen följa mer klassiska mönster.
Den senaste tidens nedgång förstärks också av att många investerare väljer att ta hem vinster efter den starka prisutvecklingen under 2025 och början av 2026.
Har gått upp och ner
Ökad aktivitet från finansiella aktörer har dessutom bidragit till större prisrörelser än normalt.
Trots den kraftiga nedgången är vissa bedömare fortsatt positiva till guldets långsiktiga utsikter, skriver Reuters.
Centralbankers ökade intresse för att diversifiera sina reserver bort från dollarn ses som en viktig drivkraft. Prognoser pekar på att guldpriset kan återhämta sig och nå nya rekordnivåer mot slutet av 2026.
På kort sikt väntas dock osäkerheten bestå, särskilt om konflikten i Mellanöstern fortsätter att påverka energimarknaderna och det globala ränteläget.
