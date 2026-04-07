I valven under Paris staplas 129 ton guld som just hämtats hem från New York. Ryssland stänger bensinexporten med omedelbar verkan. I Washington sjunker Trumps opinionssiffror till nya bottennoteringar medan svenska myndigheter diskuterar ransonering.
Guld flygs hem, bensin stryps och 35% godkänner Trumps arbete
Det är en vecka där de stora geopolitiska skiften inte bara syns i rubrikerna, utan även börjar nå ner i vardagen.
Här är dagens nyhetssvep över det som engagerar mest just nu.
Frankrike tar hem allt guld från USA – fler kan följa efter
Banque de France har flyttat sina återstående 129 ton guld från Federal Reserve i New York tillbaka till Paris.
Transaktionen genererade en kapitalvinst på 13 miljarder euro och bidrog till en nettovinst på 8,1 miljarder euro 2025, en dramatisk vändning från förlusten på 7,7 miljarder året innan.
Tyskland har fortfarande över 1 200 ton guld kvar i New York, värt närmare 600 miljarder euro. Bundesbankekonomen Emanuel Monch kallar det ”riskabelt” givet det geopolitiska läget.
Ryssland stryper bensinexporten – omedelbart
Ryssland har infört totalt exportstopp för bensin fram till 31 juli. Syftet är att säkra den inhemska tillgången efter att ukrainska attacker slagit ut raffinaderier och Mellanösternkonflikten pressat priserna uppåt.
Undantag gäller bara leveranser inom ramen för mellanstatliga avtal. Regeringen i Moskva betonar att åtgärden är tillfällig men nödvändig, rapporterar Realtid.
Bottenrekord för Trump – bara 35 procent godkänner
Enligt YouGov/Economist godkänner bara 35 procent av amerikanerna Trumps arbete. 58 procent är missnöjda.
Kriget mot Iran och bensinpriser som stigit från 3 till över 4 dollar per gallon driver missnöjet. Edvard Lundkvist, chefredaktör Realtid, konstaterar att republikanerna är ”väldigt exponerade” inför mellansäsongsvalet i november.
Svaga opinionssiffror kan tvinga partiet till eftergifter redan i sommar.
Expertens varning: Ransonering kan vänta svenska bilister
Flygbränsle har stigit 100 procent, diesel närmare 50 procent. IEA har beslutat att frisläppa 400 miljoner fat olja och Sveriges strategiska reserver ska räcka 90 dagar, men om krisen blir utdragen kan ransonering bli verklighet för svenska bilister.
Då prioriteras räddningstjänst och sjukvård. Privata bilister hamnar sist i kön.
Kina dominerar kritiska metaller – väst försöker bryta beroendet
Kina stod för 79 procent av världens volframproduktion 2025. När Peking strypte leveranserna med 40 procent steg priset 557 procent på ett år.
Nu pågår en kapplöpning för att hitta alternativa källor. I Brasilien har australiska Meteoric Resources identifierat en fyndighet av sällsynta jordartsmetaller som kan minska västvärldens beroende av Kina.
Polisen varnar: Kolla dina bankutdrag
Sverige fick 88 764 bedrägerianmälningar förra året, en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Landet beskrivs som ”något av ett paradis för kortbedrägerier.”
Tipset från polisen är att granska kontoutdrag regelbundet och se upp med små obekanta transaktioner som kan vara testköp inför större bedrägerier.
Släng inte dina trasiga vitvaror
Du kan dra av 50 procent av arbetskostnaden via RUT-avdrag för vitvarulagningar, upp till 75 000 kronor per person och år.
De flesta reparationer kostar ”några tusenlappar”, långt under priset för nytt. En reparationstekniker säger att många problem är enkla att åtgärda och förlänger livslängden avsevärt.