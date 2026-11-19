Det handlar om företag med etablerade affärsmodeller, återkommande intäkter och en förmåga att dela ut pengar till aktieägarna.

Egenskaper som hamnat i skuggan av börsens jakt på nästa stora teknikvinnare.

Investerarna drar ned på tech

Omsvängningen märks i internationella fondförvaltares positionering.

Enligt Bank of Americas globala fondförvaltarenkät för november har investerarnas övervikt i teknikaktier rasat från 37 till 12 procent på en månad. Det är den största neddragningen sedan juni 2006.

Hela 38 procent av de tillfrågade anser att företagen överinvesterar. Dessutom räknar 52 procent med att minst en av de stora AI-aktörerna kommer att meddela minskade investeringar under de kommande sex månaderna, rapporterar Reuters.

Frågetecknen gäller framför allt de enorma investeringarna i datacenter och AI-infrastruktur. Marknaden vill se när satsningarna börjar generera tillräckliga intäkter.