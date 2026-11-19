AI-feber och hajpade teknikaktier har dominerat börsen. Nu får traditionella utdelningsbolag revansch. Här är aktierna som lockar tillbaka investerarna till gubbportföljen.
Gubbportföljens revansch – tråkaktierna som slår tech
Gubbportföljen är tillbaka.
Efter flera år då AI, halvledare och amerikanska teknikjättar lockat de stora pengarna börjar investerarna åter rikta blickarna mot mer traditionella börsbolag.
Det handlar om företag med etablerade affärsmodeller, återkommande intäkter och en förmåga att dela ut pengar till aktieägarna.
Egenskaper som hamnat i skuggan av börsens jakt på nästa stora teknikvinnare.
Investerarna drar ned på tech
Omsvängningen märks i internationella fondförvaltares positionering.
Enligt Bank of Americas globala fondförvaltarenkät för november har investerarnas övervikt i teknikaktier rasat från 37 till 12 procent på en månad. Det är den största neddragningen sedan juni 2006.
Hela 38 procent av de tillfrågade anser att företagen överinvesterar. Dessutom räknar 52 procent med att minst en av de stora AI-aktörerna kommer att meddela minskade investeringar under de kommande sex månaderna, rapporterar Reuters.
Frågetecknen gäller framför allt de enorma investeringarna i datacenter och AI-infrastruktur. Marknaden vill se när satsningarna börjar generera tillräckliga intäkter.
Utdelningsaktierna får revansch
Att traditionella investeringar kan konkurrera med tillväxtaktierna syns i amerikansk statistik.
Morningstars amerikanska Dividend and Buyback Index hade stigit 31,5 procent fram till den 7 september 2026. Det var mer än dubbelt så mycket som den breda amerikanska aktiemarknadens avkastning under samma period.
Indexet omfattar bolag som delar ut pengar och köper tillbaka egna aktier. Det visar hur viktig den samlade kapitalåterföringen blivit för aktieägarna, enligt analys- och fondutvärderingsbolaget Morningstar.
Även energibolagen har gått starkt.
Enligt det svenska pensions- och kapitalförvaltningsbolagett SPP:s marknadsrapport för november hade den globala energisektorn stigit 52 procent sedan årsskiftet.
Svenska storbolagsaktier, mätta med OMXS30G som är ett index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen inklusive återinvesterade utdelningar, var upp 17 procent.
Fem svenska aktier i gubbportföljen
På Stockholmsbörsen finns flera bolag som passar in i den traditionella utdelningsstrategin.
Investor är ett exempel. Investmentbolaget har som uttalat mål att betala en stadigt stigande utdelning. För räkenskapsåret 2025 beslutades om 5,60 kronor per aktie.
Dagligvarubolaget Axfood är ett annat exempel. Bolagets utdelningspolicy har som mål att dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen för 2025 fastställdes till 9 kronor per aktie.
Även hygienbolaget Essity hör hemma i kategorin. Bolaget föreslog 8,75 kronor per aktie i utdelning för 2025.
Till gruppen kan också Handelsbanken och industrikoncernen Atlas Copco räknas. Den förstnämnda har en lång tradition av kapitalåterföring till aktieägarna, medan Atlas Copco har en lång historik av stabila utdelningar.
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