AI-investeringarna väcker oro

En viktig förklaring är den växande oron för att teknikjättarnas investeringar i artificiell intelligens har blivit för omfattande.

Hela 38 procent av de tillfrågade investerarna anser att företagen investerar för mycket. Det är den högsta andelen som uppmätts i undersökningen.

Än mer anmärkningsvärt är att 52 procent räknar med att minst en av de stora AI-aktörerna kommer att meddela nedskärningar i sina investeringar under de kommande sex månaderna.

Det skulle kunna få stora konsekvenser för bolag som Nvidia, vars affärsmodell är nära kopplad till efterfrågan på avancerade AI-chip.

Bank of Americas analytiker pekar ut ett möjligt uppehåll eller en inbromsning i AI-investeringarna som det viktigaste budskapet från enkäten, enligt Marketwatch.