Kapitalförvaltare drar ned sina innehav i teknikaktier i den snabbaste takten på två decennier. Oron för en AI-bubbla och miljardinvesteringar som kanske aldrig betalar sig får investerarna att tänka om.
Förvaltarna flyr techaktier – största raset i exponering på 20 år
De stora teknikbolagen har varit börsens draglok under AI-rallyt. Nu börjar dock de professionella investerarna dra i handbromsen.
Enligt Bank of Americas senaste förvaltarenkät har investerarnas nettoövervikt i teknikaktier fallit från 37 procent i oktober till 12 procent i november. Det är den kraftigaste månatliga neddragningen sedan juni 2006, rapporterar Reuters.
AI-investeringarna väcker oro
En viktig förklaring är den växande oron för att teknikjättarnas investeringar i artificiell intelligens har blivit för omfattande.
Hela 38 procent av de tillfrågade investerarna anser att företagen investerar för mycket. Det är den högsta andelen som uppmätts i undersökningen.
Än mer anmärkningsvärt är att 52 procent räknar med att minst en av de stora AI-aktörerna kommer att meddela nedskärningar i sina investeringar under de kommande sex månaderna.
Det skulle kunna få stora konsekvenser för bolag som Nvidia, vars affärsmodell är nära kopplad till efterfrågan på avancerade AI-chip.
Bank of Americas analytiker pekar ut ett möjligt uppehåll eller en inbromsning i AI-investeringarna som det viktigaste budskapet från enkäten, enligt Marketwatch.
AI-bubbla största skräckscenariot
Oron märks också i investerarnas syn på riskerna på finansmarknaden.
34 procent pekar ut en AI-bubbla som den största så kallade svansrisken. Det är ett scenario med låg sannolikhet men potentiellt mycket stora konsekvenser.
Ytterligare 31 procent oroar sig för en kreditkris kopplad till de stora AI-bolagen.
Även positioneringen i halvledaraktier har förändrats. Andelen investerare som pekar ut långa positioner i globala halvledarbolag som marknadens mest trångbodda affär har fallit från 82 procent i juli till 39 procent i november.
Det visar att entusiasmen kring AI-aktier har svalnat, även om halvledarsektorn fortfarande är en av de mest populära investeringarna, rapporterar Investing.
Ser möjligheter utanför USA
Kapitalförvaltarnas förändrade syn på teknikaktier sammanfaller med ett ökat intresse för andra marknader.
Inför 2027 tror 36 procent av de tillfrågade att internationella aktier kommer att utvecklas bäst. Motsvarande andel för amerikanska aktier är 24 procent.
Trots den växande oron för AI-sektorn är pessimismen kring världsekonomin begränsad. Bara 3 procent räknar med en global recession.
Bank of Americas undersökning omfattar 169 investerare med sammanlagt 461 miljarder dollar under förvaltning, enligt Reuters.
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