Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Enligt Financial Times handlar det om omkring 9 100 miljarder kronor.

Det är dock inte pengar som redan har spenderats, utan framtida åtaganden som sträcker sig över många år.

Vi har redan berättat om AI-jättarnas dolda skuldberg efter en investeringsvåg utan motstycke.

I slutändan är det du som betalar AI-notan.

I fallet med Anthropic är kanske det mest uppseendeväckande hur bolaget använder sin enorma datorkapacitet.

En fjärdedel går till kunderna

Enligt Financial Times går bara omkring 25 procent till betalande kunder.

Resten används för forskning och träning av nya AI-modeller.

Anthropics vd Dario Amodei medger att 9 100 miljarder kronor är en siffra som blir allt svårare att motivera.

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”Datorkapaciteten är företagets allra största affärsmässiga dilemma”, uppgav han under ett samtal med JPMorgans vd Jamie Dimon.

Den enorma utbyggnaden är beroende av att efterfrågan på AI fortsätter att växa snabbt.

Samtidigt möter nya datacenter motstånd på flera håll i världen på grund av deras stora behov av el och vatten.

Förseningar kan bli särskilt kostsamma för Anthropic eftersom finansieringen bygger på flera sammanlänkade avtal.