AI-bolaget Anthropic har åtagit sig att spendera omkring 9 100 miljarder kronor på datorkapacitet och infrastruktur. Men enligt Financial Times används bara en fjärdedel av kapaciteten för betalande kunder. Frågan är hur jätten ska finansiera sin enorma expansion.
AI-jätten satsar 9 100 miljarder – bara en fjärdedel går till kunderna
Prislappen för att dominera AI-racet drar iväg.
Amerikanska Anthropic, som ligger bakom AI-assistenten Claude, har byggt upp enorma ekonomiska åtaganden för att säkra den datorkapacitet som krävs för att utveckla och driva sina AI-modeller.
Enligt Financial Times handlar det om omkring 9 100 miljarder kronor.
Det är dock inte pengar som redan har spenderats, utan framtida åtaganden som sträcker sig över många år.
Vi har redan berättat om AI-jättarnas dolda skuldberg efter en investeringsvåg utan motstycke.
I slutändan är det du som betalar AI-notan.
I fallet med Anthropic är kanske det mest uppseendeväckande hur bolaget använder sin enorma datorkapacitet.
En fjärdedel går till kunderna
Enligt Financial Times går bara omkring 25 procent till betalande kunder.
Resten används för forskning och träning av nya AI-modeller.
Anthropics vd Dario Amodei medger att 9 100 miljarder kronor är en siffra som blir allt svårare att motivera.
”Datorkapaciteten är företagets allra största affärsmässiga dilemma”, uppgav han under ett samtal med JPMorgans vd Jamie Dimon.
Den enorma utbyggnaden är beroende av att efterfrågan på AI fortsätter att växa snabbt.
Samtidigt möter nya datacenter motstånd på flera håll i världen på grund av deras stora behov av el och vatten.
Förseningar kan bli särskilt kostsamma för Anthropic eftersom finansieringen bygger på flera sammanlänkade avtal.
Hinder inför notering
Samtidigt kan de höga kostnaderna bli ett hinder på vägen när Anthropic väntas göra börsdebut på Nasdaq torsdagen den 19 november.
”Det här området utvecklas så snabbt tekniskt att vi inte vet hur det kommer att omsättas i ekonomiskt värde”, säger Dario Amodei.
Amodei varnar också för att bolaget riskerar att överbelasta sin ekonomi om det köper för mycket datorkapacitet.
Kostsamt för AI-jättarna
Anthropic är dock långt ifrån ensamt om att investera enorma summor i AI.
Även Microsoft, Google, Amazon och Meta bygger nya datacenter och köper avancerade AI-chip i en allt snabbare takt.
Enligt Reuters väntas teknikjättarnas sammanlagda investeringar överstiga 7 300 miljarder kronor under 2026.
Det handlar om investeringar i bland annat datacenter, servrar och annan teknisk infrastruktur.
Amazon och Google leder miljardkapplöpningen
Amazon, som driver molntjänsten AWS, räknar med investeringar på omkring 2 220 miljarder kronor under 2026.
Googles moderbolag Alphabet planerar investeringar på runt 2 000 miljarder kronor, medan Microsoft väntas lägga omkring 1 720 miljarder kronor.
Meta, som äger Facebook, Instagram och WhatsApp, räknar samtidigt med investeringar på runt 1 400 miljarder kronor.
Det visar hur AI-kapplöpningen har blivit en av teknikbranschens största ekonomiska satsningar.
Investerarna börjar bli oroliga
Men de enorma investeringarna skapar också växande oro.
Enligt Reuters redovisade Alphabet ett negativt fritt kassaflöde på motsvarande omkring 92 miljarder kronor under tredje kvartalet.
Samtidigt ökade intäkterna från Google Cloud kraftigt.
”Molnverksamheten bär upp utvecklingen, men tills sökverksamheten visar att AI bidrar positivt kommer aktien sannolikt att fortsätta pressas”, säger Dave Wagner, förvaltare på Aptus Capital Advisors, till Reuters.
Även andra teknikjättar pressas av kostnaderna
Enligt Reuters har både Amazon och Meta genomfört personalneddragningar samtidigt som investeringarna inom AI alltså fortsätter i en rasande fart.
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