Googles kommunikationschef går över till Lovable

Dagens PS har länge följt Lovables framväxt och deras investeringar inom AI.

Lewis Åkerman kommer med stor erfarenhet

Andrea Lewis Åkermans bakgrund är inte trivial för ett bolag i Lovables fas. Hon kombinerar erfarenhet från Googles AI-kommunikationsarbete i San Francisco 2020 med åtta år av relationsbygge mot svenska medier, myndigheter och investerare.

Det är precis den profilen ett snabbväxande bolag behöver när man ska erövra den europeiska marknaden, navigera regulatoriska frågor som EU:s AI Act, och bygga förtroende hos institutionella aktörer.

För Lovable handlar nästa steg sannolikt om expansion, finansieringsrundor och möjligen en framtida notering. Då räcker det inte med att ha en bra produkt. Man behöver kunna kommunicera den också.

Stora saker är på gång framåt

Rekryteringen är i sig en marknadssignal. Bolag i sen tillväxtfas anställer den här typen av profiler inför stora kapitalhändelser.

Lovable är ännu onoterat, men rörelserna i bolaget pekar mot en framtida börsnotering i nuläget.

Läs även: Kärnkraftsdriven ubåt ska säkerställa fred vid marina konflikter

ANNONS

Läs även: EU-kravet: Du måste kunna blåsa i alla bilar