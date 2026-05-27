Googles kommunikationschef går över till Lovable

Prins Daniel tillsammans med Fabian Hedin, grundare av Lovable, som tilldelas Prins Daniels stipendium för ungt entreprenörskap på Stockholmsmässan. (Foto: Jonas Ekströmer / TT)
Andrea Lewis Åkerman, som sedan 2017 har byggt upp Googles svenska kommunikationsarbete, har nu valt att lämna sökjätten för att ta rollen som chef för kommunikation och påverkansarbete i Europa på Lovable.

Lovable, grundat av Anton Osika och Fabian Hedin, har snabbt etablerat sig som ett av Sveriges mest uppmärksammade AI-bolag. Plattformen låter användare bygga appar och mjukvara utan att kunna kod, och bolaget har växt explosionsartat under det senaste året.

Lewis Åkerman kommer med stor erfarenhet

Andrea Lewis Åkermans bakgrund är inte trivial för ett bolag i Lovables fas. Hon kombinerar erfarenhet från Googles AI-kommunikationsarbete i San Francisco 2020 med åtta år av relationsbygge mot svenska medier, myndigheter och investerare.

Det är precis den profilen ett snabbväxande bolag behöver när man ska erövra den europeiska marknaden, navigera regulatoriska frågor som EU:s AI Act, och bygga förtroende hos institutionella aktörer.

För Lovable handlar nästa steg sannolikt om expansion, finansieringsrundor och möjligen en framtida notering. Då räcker det inte med att ha en bra produkt. Man behöver kunna kommunicera den också.

Stora saker är på gång framåt

Rekryteringen är i sig en marknadssignal. Bolag i sen tillväxtfas anställer den här typen av profiler inför stora kapitalhändelser.

Lovable är ännu onoterat, men rörelserna i bolaget pekar mot en framtida börsnotering i nuläget.

Amanda Hannasdotter

Börs- och finansskribent på Dagens PS. Har stort intresse för privata investeringar, sparande och börsen. Stipendiat för Aktiespararnas Ungdomsstipendium år 2013.

