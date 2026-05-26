Kärnkraftsdriven ubåt ska säkerställa fred vid marina konflikter

Kapprustningen påskyndas av Nordkorea

Seoul ser kärnubåten som svar på Pyongyangs växande ubåtsbaserade kärnvapenförmåga. Realtid har noterat att Sydkoreas försvarsindustri ökat omsättningen med 25 procent sedan 2022 och att sektorn fortsätter attrahera internationella investerare.

Sydkorea höjde försvarsbudgeten för 2026 till 66,3 miljarder koreanska won, en ökning med 8,2 procent. Dagens PS har tidigare bevakat hur Sydkorea blivit en av världens ledande vapenexportörer.

PS analys

Hanwha Ocean handlades den 26 maj 2026 till 134 700 won, upp 70 procent på tolv månader och med ett analytikersnitt på 156 500 won.

HD Hyundai Heavy Industries handlades till 745 000 won, upp 80 procent på ett år. Konsensusriktkursen ligger runt 789 000 won.

Att Seoul nu formaliserar en plan är mer börsrelevant än ett löst politiskt utspel. Det är en statlig bekräftelse av en orderbas som ännu inte är inprisad fullt ut.

Minst fyra ubåtar om 5 000 ton vardera, konstruktionsstart i slutet av 2020-talet, och ett totalvärde som sannolikt överstiger konventionella Dosan Ahn Changho-klassen med dess 900 miljoner dollar per fartyg.

Lägg därtill det parallella KDDX-programmet för sex 6 000-tons jagare till ett totalvärde på 4,9 miljarder dollar, där kontrakt väntas i juli 2026 med just Hanwha Ocean och HD HHI som enda budgivare.

Den kritiska risken är tidslinjen och kärnbränsleavtalet med Washington. Inget bränsle, inget program. Fram till dess handlar marknaden baserat på en politisk signal, inte på levererade ordrar.

