Det görs försök bland europeiska bolag och länder att hävda sig i AI-racet. Men det är USA och Asien som levererar de kritiska komponenterna.
Varningen: Europa gör sig beroende av både USA och Asien
Europa riskerar att hamna i ett växande beroende av både amerikansk och asiatisk teknik när investeringarna i artificiell intelligens accelererar globalt.
Det framgår av en ny analys från försäkringskoncernen Allianz.
Där varnar man för att kontinenten halkar efter i kapplöpningen om AI-infrastruktur och strategiska teknologier.
Beroende av några få länder
Enligt rapporten dominerar asiatiska länder marknaden för AI-hårdvara, särskilt halvledare och avancerade grafikprocessorer som används för att träna AI-modeller.
Asien står för omkring 65 procent av världens export inom sektorn och sju av världens tio största AI-exportörer finns i regionen, skriver Business AM.
Europa är samtidigt starkt beroende av leveranser från ett fåtal asiatiska länder, däribland Taiwan, Sydkorea, Kina, Malaysia och Vietnam.
Mer än hälften av hårdvaran till europeiska datacenter kommer från dessa marknader.
Utlämnade till USA
Samtidigt har amerikanska teknikbolag ett starkt grepp om Europas digitala infrastruktur.
Amerikanska aktörer kontrollerar omkring 80 procent av den europeiska marknaden för molntjänster och har också en dominerande ställning inom företags- och kundhanteringssystem.
Rapporten pekar dessutom på att amerikanska bolag redan driver omkring 40 procent av Europas befintliga datorkapacitet och väntas stå bakom nästan hälften av framtida datacenterprojekt på kontinenten.
Läs mer: Svensk AI-expert: Vi glider in i en farlig bekvämlighetskultur. Realtid
Har skapat en sårbarhet
Det skapar enligt analysen en sårbarhet där europeiska verksamheter i hög grad är beroende av utländska leverantörer för kritiska digitala tjänster.
Bakom utvecklingen ligger vad rapportförfattarna beskriver som ett dubbelt underskott: splittrade politiska initiativ och brist på privat kapital, rapporterar Euronews.
Medan Kina satsar stort genom statliga investeringar och USA lockar enorma privata kapitalflöden, bromsas Europas utveckling av komplicerade regelverk och långsamma tillståndsprocesser.
Finns styrkor
Utbyggnaden av datacenter försvåras dessutom av åldrande elnät och restriktiva planregler. I vissa fall kan nya anläggningar ta upp till fem år att få godkända.
Samtidigt lyfter rapporten fram att Europa fortfarande har styrkor inom industriell teknik och AI-reglering.
Initiativ kring så kallad suverän datorkraft i bland annat Sverige och Frankrike beskrivs som viktiga steg mot minskat beroende av amerikanska molnjättar.
Läs mer: Rapport: Svårt att få offentligt anställda att använda AI. Realtid