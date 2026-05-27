Beckmörkt för skogsaktierna – men experten ser två köplägen

Svensk skog mår bra

Den goda nyheten för den som vill tro på svensk skogsbransch är att själva skogen här i landet liksom i övriga Norden mår väldigt bra enligt Swedbanks expert.

”Vilket till exempel inte är fallet i Kanada eller Kontinentaleuropa”.

”Många av bolagen som har tillgång till eller äger sin egen vedråvara har en fantastisk framtid på börsen om vi blickar några år framåt”.

”Kommer imponera kommande år”

Två aktier som Johannes Grunselius särskilt pekar ut i Swedbanks aktie-tv är SCA (börskurs SCA) och finska UPM.

”Jag tror att det på sikt kommer att bli brist på vedråvara i Europa vilket kommer att lyfta priserna” siar börsexperten vilket gör att SCA ligger särskilt bra till.

”Ingen tar SCA på konkurrenskraft i Europa och jag tror att de vinstmässigt kommer att imponera kommande år”.

Gillar finska aktien

UPM gillar han av helt andra skäl på börsen.

”De har totalt bytt skepnad de senaste åren och de har varit väldigt proaktiva”.

”Ägandet i dag sitter väldigt mycket i finsk kraft- och energissektor plus tillgångar i Uruguay”, säger Johannes Grunselius som imponeras av bolagets resa.

