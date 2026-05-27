Fransk-tyska försvarskoncernen KNDS, som tillverkar Leopard-stridsvagnar och Caesar-haubitsar, bekräftar att börsnotering är på gång. KNDS-noteringen kan bli en milstolpe för den europeiska försvarsindustrin och locka en ny generation försvarsinvesterare.
Europas stridsvagnstillverkare KNDS siktar mot börsen
KNDS är bland annat känd för stridsvagnen Leopard 2. Den tillverkas i samarbete med den tyska försvarsjätten Rheinmetall.
Värderingen uppges kunna landa på omkring 20 miljarder euro, motsvarande cirka 219 miljarder kronor.
Försvarsaktier har varit några av börsens stora vinnare de senaste åren. Efter ett superstarkt 2025 inleddes även 2026 med kraftiga uppgångar där analytiker frågar sig om racet kommer att fortsätta.
Samtidigt förbereder SpaceX världens hittills största börsnotering och dundrar på med sitt Starlink, bland annat med wi-fi på American Airlines – världens största flygbolag.
Försvarsrace i Europa
Samma försvarsrace sker just nu även i Europa, där Tyskland redan tidigare sagt att man vill leda det.
KNDS bildades genom sammanslagningen av tyska Krauss-Maffei Wegmann och franska Nexter och har snabbt blivit en av Europas viktigaste försvarskoncerner. Företaget levererar idag vapensystem till mer än 40 länder och spelar en central roll i Europas upprustning, enligt Bloomberg.
Leopard-stridsvagnen används bland annat av flera Nato-länder, medan Caesar-haubitsen blivit mycket efterfrågad efter Ukrainakriget.
Sverige hänger på med Saab
Även Sverige är med i racet, framför allt genom Saab som har blivit ett av Europas snabbast växande försvarsbolag. Företaget tillverkar bland annat JAS Gripen-stridsflyg, ubåtar och radar- och övervakningssystem.
Samtidigt pågår ett politiskt maktspel mellan Frankrike och Tyskland kring kontrollen över KNDS inför börsintroduktionen. Den tyska regeringen planerar att köpa en ägarandel på cirka 40 procent i KNDS, motsvarande den franska statens andel, och därmed förhindra att Frankrike får ett dominerande inflytande efter noteringen.
Känslig försvarsindustri
Diskussionerna visar hur känslig försvarsindustrin blivit i Europa.
Försvarsbolag betraktas inte längre enbart som kommersiella företag utan som centrala delar av nationell säkerhetspolitik. Regeringar vill därför behålla inflytande över produktion, teknologi och arbetsplatser även efter att bolagen går till börsen.
