Europas stridsvagnstillverkare KNDS siktar mot börsen

Försvarsaktier har varit några av börsens stora vinnare de senaste åren. Efter ett superstarkt 2025 inleddes även 2026 med kraftiga uppgångar där analytiker frågar sig om racet kommer att fortsätta.

Samtidigt förbereder SpaceX världens hittills största börsnotering och dundrar på med sitt Starlink, bland annat med wi-fi på American Airlines – världens största flygbolag.

Försvarsrace i Europa

Samma försvarsrace sker just nu även i Europa, där Tyskland redan tidigare sagt att man vill leda det.

KNDS bildades genom sammanslagningen av tyska Krauss-Maffei Wegmann och franska Nexter och har snabbt blivit en av Europas viktigaste försvarskoncerner. Företaget levererar idag vapensystem till mer än 40 länder och spelar en central roll i Europas upprustning, enligt Bloomberg.

Leopard-stridsvagnen används bland annat av flera Nato-länder, medan Caesar-haubitsen blivit mycket efterfrågad efter Ukrainakriget.