Giftigt avloppsvatten hotar USA:s oljefält

Amerikas största oljefält producerar mer avloppsvatten än olja. Nu växer oron för att hanteringen blivit ett allvarligt miljöproblem.

Tre till fem fat vatten på oljefältet

För varje fat olja som utvinns i Permbäckenet måste bolagen ta hand om tre till fem fat avloppsvatten.

Amerikas största oljefält kämpar för att bli av med allt giftigt avloppsvatten det producerar. Det är ett stort problem, skriver Finansavisen med hänvisning till Bloomberg.

Att pumpa ner vattnet i djupa formationer har lett till jordbävningar. Samtidigt riskerar ytbehandling att få giftiga vattendrag att spruta upp ur gamla brunnar.

Advokaten Sarah Stogner, som länge kämpat mot så kallade ”zombiebrunnar”, säger i en Bloomberg-dokumentär:

“Jag insåg inte hur allvarlig situationen var”. Hon tillägger att petroleummyndigheten redan kände till problemen.

