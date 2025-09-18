Jordbävningar, läckor och miljörisker – hanteringen av oljeindustrins smutsiga restprodukt utgör nu en allvarlig risk för Texas miljö.
Giftigt avloppsvatten hotar USA:s oljefält
Mest läst i kategorin
Gardell om börsens supertrend: "Borde skett tidigare"
De senaste åren har avknoppningar blivit ett allt vanligare fenomen för bolagen att skapa värde på Stockholmsbörsen något som applåderas av finansmannen Christer Gardell. Och nu verkar trenden har tilltagit med spekulationer om många fler nya bolag som kan knoppas av från någon av de största svenska aktiebolagen. Läs mer: Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: …
Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"
Stockholms Handelskammare har släppt en ny rapport där man kartlägger huvudstadens betydelse för svensk ekonomi och konkurrenskraft. När det kommer till innovation är huvudstaden bäst i klassen men Handelskammarens ser också ett antal förbättringsområden för våra politiker att ta tag i för att dra ännu större nytta av Sveriges tillväxtmotor. Läs även: Styrkebeskedet: Lovande trend …
Elon Musk på väg att ta tillbaka sina miljarder
Teslas vd Elon Musk är nära att ta tillbaka de tiotals miljarder dollar han förlorade under den massiva bojkotten mot den amerikanska elbilstillverkaren. Musks tvivelaktiga politiska utspel när han jobbade åt Trump i Vita huset utlöste våldsamma protester världen runt och fick försäljningen av Teslas bilar att rasa till botten. För Elon Musk personligen innebar …
Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: "Väldigt noga med vad vi köper"
Klassiska investmentbolaget Svolder har hittat tre nya bolag som de adderat till sin portfölj av välskötta småbolag som de tror på för lång sikt. ”Det här är typiska Svolder-bolag”, säger vd:n Tomas Risbecker i en längre intervju med Aktiespararna om investeringarna. Läs mer: Aktiechefen: Årets rally i vinnarsektorn inte över – Dagens PS Över 30 …
Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna
Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna. För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på. Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt …
Amerikas största oljefält producerar mer avloppsvatten än olja. Nu växer oron för att hanteringen blivit ett allvarligt miljöproblem.
Missa inte: Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, färre får jobb. Dagens PS
Tre till fem fat vatten på oljefältet
För varje fat olja som utvinns i Permbäckenet måste bolagen ta hand om tre till fem fat avloppsvatten.
Amerikas största oljefält kämpar för att bli av med allt giftigt avloppsvatten det producerar. Det är ett stort problem, skriver Finansavisen med hänvisning till Bloomberg.
Att pumpa ner vattnet i djupa formationer har lett till jordbävningar. Samtidigt riskerar ytbehandling att få giftiga vattendrag att spruta upp ur gamla brunnar.
Advokaten Sarah Stogner, som länge kämpat mot så kallade ”zombiebrunnar”, säger i en Bloomberg-dokumentär:
“Jag insåg inte hur allvarlig situationen var”. Hon tillägger att petroleummyndigheten redan kände till problemen.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Upptäckte skador på miljön i Texas
Dokument som Bloomberg News tagit del av visar att Texas oljeregulator, Railroad Commission of Texas (RRC), lät operatörerna flytta injektion och bortskaffande av avloppsvatten från djupare till grundare formationer. Detta trots att myndigheten själv pekade på riskerna.
Redan i oktober 2023 upptäckte RRC:s egen personal avloppsvattenläckor och markskador längs gränsen mellan Texas och New Mexico.
Senare rapporterade myndigheten till den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA att 80 procent av avloppsvattnet i området hade flyttats till grundare formationer.
Läs också: Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner. Dagens PS
Frågor kvarstår
RRC hävdar i dag att åtgärderna minskat den seismiska aktiviteten i regionen. Myndigheten framhåller också att trycket inte överstiger de gränser som är satta för att skydda miljön.
Samtidigt växer frågorna om varför åtgärderna inte infördes tidigare, och om RRC står för nära den bransch man är satt att övervaka.
Utmaningarna kommer i ett läge där flera amerikanska oljebolag redan kämpar med ökade kostnader. För att gå med vinst krävs minst 65 dollar per fat olja, enligt Finansavisen.
Samtidigt varslar oljejättarna stort. ConocoPhillips planerar att minska personalstyrkan med upp till 25 procent efter köpet av Marathon Oil, medan Chevron vill kapa 20 procent av jobben efter jätteaffären med Hess.
Bara i Permian-regionen innebär det omkring 800 tjänster. Bakom varslen ligger fallande oljepriser och krav på effektiviseringar för att klara aktieutbetalningar vid nivåer runt 60 dollar fatet, eller ännu lägre senare i år.
Läs även: Tre stora anledningar att satsa på gas. Dagens PS
Läs även: Norge har tagit över Rysslands roll. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Intels aktier rusar efter Nvidia-besked
Krisande Intels aktier stack i väg upp med omkring 33 procent på nyheten om att Nvidia investerar 5 miljarder dollar i bolaget. I ett pressmeddelande skriver Nvidia att investeringen på 5 miljarder dollar är en del av en överenskommelse om att samutveckla datacenter- och PC-chip med den krisdrabbade chiptillverkaren, berättar CNBC. Investeringens andel från Nvidia …
Skärmtid kopplas till ångest och nedstämdhet hos barn
Nu kommer nya rön som sätter strålkastarljuset på barns skärmtid – och sambandet med deras psykiska hälsa. Ju mer tid barn sitter framför skärmen, desto större risk för känslomässiga problem. Det visar den största forskningsöversikten som hittills gjorts, och resultaten pekar särskilt på yngre barn och flickor. Missa inte: "Viktigt genombrott för kinesiska företag"– chipkriget …
Kinas nya lyxvåg: Från kopior till kreativa ikoner
Begreppet “Made in China” har inte alltid varit synonymt med kvalitet. När någon säger kinesiskt mode går tankarna ofta till snabba kopior och masstillverkade plagg. Men något har hänt. Den kinesiska lyxindustrin håller på att omdefiniera sig själv, och det sker med både ambition och finess. Plötsligt är det inte längre bara Milano, Paris eller …
Därför blir du som en apa på fyllan
Det sägs att schimpanser och människor till 99 procent liknar varandra. Då kan den här nya studien möjligen vara deprimerande. Om vi tar det där med likheten först. Det brukar sägs att människan och schimpansen liknar varandra till 99 procent och Forskning & framsteg redde tidigare ut frågan. ”När vi säger att människan och schimpansen …
Åtta byggnader i Stockholm du måste se innan du dör
New York Times har gjort listan om Stockholm – men vi gör den roligare. Åtta byggnader sticker ut så mycket att de platsar i internationell press. Här möts Gustavian stil, Swedish Grace, funktionalism och brutalism i en mix som förklarar varför huvudstaden är mer än bara vatten, köttbullar och skärgård. Carl Eldh Ateljémuseum "Ragnar Östberg …