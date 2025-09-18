Dagens PS
Giftigt avloppsvatten hotar USA:s oljefält

Oljefälten i Texas producerar inte bara olja, utan också enorma mängder giftigt avloppsvatten.
Oljefälten i Texas producerar inte bara olja, utan också enorma mängder giftigt avloppsvatten. (Foto: AP Photo/David Goldman/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Jordbävningar, läckor och miljörisker – hanteringen av oljeindustrins smutsiga restprodukt utgör nu en allvarlig risk för Texas miljö.

Amerikas största oljefält producerar mer avloppsvatten än olja. Nu växer oron för att hanteringen blivit ett allvarligt miljöproblem.

Tre till fem fat vatten på oljefältet

För varje fat olja som utvinns i Permbäckenet måste bolagen ta hand om tre till fem fat avloppsvatten.

Amerikas största oljefält kämpar för att bli av med allt giftigt avloppsvatten det producerar. Det är ett stort problem, skriver Finansavisen med hänvisning till Bloomberg.

Att pumpa ner vattnet i djupa formationer har lett till jordbävningar. Samtidigt riskerar ytbehandling att få giftiga vattendrag att spruta upp ur gamla brunnar.

Advokaten Sarah Stogner, som länge kämpat mot så kallade ”zombiebrunnar”, säger i en Bloomberg-dokumentär:

“Jag insåg inte hur allvarlig situationen var”. Hon tillägger att petroleummyndigheten redan kände till problemen.

Upptäckte skador på miljön i Texas

Dokument som Bloomberg News tagit del av visar att Texas oljeregulator, Railroad Commission of Texas (RRC), lät operatörerna flytta injektion och bortskaffande av avloppsvatten från djupare till grundare formationer. Detta trots att myndigheten själv pekade på riskerna.

Redan i oktober 2023 upptäckte RRC:s egen personal avloppsvattenläckor och markskador längs gränsen mellan Texas och New Mexico.

Senare rapporterade myndigheten till den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA att 80 procent av avloppsvattnet i området hade flyttats till grundare formationer.

Frågor kvarstår

RRC hävdar i dag att åtgärderna minskat den seismiska aktiviteten i regionen. Myndigheten framhåller också att trycket inte överstiger de gränser som är satta för att skydda miljön.

Samtidigt växer frågorna om varför åtgärderna inte infördes tidigare, och om RRC står för nära den bransch man är satt att övervaka.

ConocoPhillips planerar att skära ned personalstyrkan med upp till 25 procent efter köpet av Marathon Oil.
ConocoPhillips planerar att skära ned personalstyrkan med upp till 25 procent efter köpet av Marathon Oil. (Foto: AP /Damian Dovarganes/TT)
Utmaningarna kommer i ett läge där flera amerikanska oljebolag redan kämpar med ökade kostnader. För att gå med vinst krävs minst 65 dollar per fat olja, enligt Finansavisen.

Samtidigt varslar oljejättarna stort. ConocoPhillips planerar att minska personalstyrkan med upp till 25 procent efter köpet av Marathon Oil, medan Chevron vill kapa 20 procent av jobben efter jätteaffären med Hess.

Bara i Permian-regionen innebär det omkring 800 tjänster. Bakom varslen ligger fallande oljepriser och krav på effektiviseringar för att klara aktieutbetalningar vid nivåer runt 60 dollar fatet, eller ännu lägre senare i år.

OljaOljebolagUSA
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

