Gardell hyllar bankaktierna: "Fortfarande väldigt billiga"

Christer Gardell ser fortsatt köpläge i de svenska storbankerna på börsen.
Christer Gardell ser fortsatt köpläge i de svenska storbankerna på börsen. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

De svenska storbankerna hade ett kanonår på börsen 2025 och har inlett 2026 fortsatt upp. Trots det ser finansmannen Christer Gardell ser fortsatt köpläge.

“Jag tror att det finns en värderesa upp, även efter årets uppgång”, säger han i en längre intervju med Handelsbankens mediekanal EFN.

Läs även: Fem storbolag som kan spöa börsen i år – Dagens PS

Tre av fyra storbanker satte rekord

Bankerna hade rejäl medvind på börsen i fjol.

De fyra storbankerna (börskurs Handelsbanken), SEB (börskurs SEB) Nordea (börskurs Nordea) och Swedbank (börskurs Swedbank) steg gemensamt 44 procent ihop under året.

Tre av fyra belönades med nya kursrekord, bara Handelsbanken släpade efter i den bemärkelsen.

“De hade ju p/e-tal sju förut vilket i en lågräntemiljö är nästan löjligt”, säger Christer Gardell, välkänd finansprofil och grundare av riskkapitalforman Cevian om läget som rådde innan uppgången.

Spela klippet
Gardell jämför med försäkringsbolagen

Trots rally i banksektorn som även fortsatt in i 2026 så ser han förutsättningar för fortsatt klättring i kursgraferna.

“Det är fortsatt billiga” säger han till EFN och jämför med försäkringsbranschen.

Christer Gardell: Aktierna att satsa på 2026

Finansmannen Christer Gardell tror att aktierna på börsen kan gå mot ännu ett starkt år under 2026. Men bara på ett villkor.

“Bankerna värderas till p/e 10 ungefär, och försäkringsbolagen till p/e 22. Karakteristiken för både bank och försäkring är väldigt lika i form av stabila kassaflöden och kapitalåterföring, enda skillnaden är värderingen”.

“Det är svårt att se p/e 10 som dyrt”.

Hyllar nordiska banker

Christer Gardell tror särskilt på de nordiska bankerna, även om de europeiska aktörerna också hade ett fenomenalt år 2025.

“De nordiska bankerna är så mycket bättre än de europeiska bankerna”, säger han och understryker den värderesa han ser upp mot försäkringsbolagen.

Att det snarare skulle vara den senare sektorn som är högt värderad avfärdar finansmannen. Han ser både sektorerna som välskötta och stabila.

“Även fast det gått väldigt bra i år (Dagens PS anm: innan Grönlandsrasets) så tror jag man ska ligga med rätt mycket bankaktier 2026 också”.

Läs även: Aktien rasat 85 procent – tusentals svenska investerare drabbas – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs
