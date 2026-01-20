Gardell hyllar bankaktierna: "Fortfarande väldigt billiga"

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …

Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …

Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …

I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …

Gardell jämför med försäkringsbolagen

Trots rally i banksektorn som även fortsatt in i 2026 så ser han förutsättningar för fortsatt klättring i kursgraferna.

ANNONS

“Det är fortsatt billiga” säger han till EFN och jämför med försäkringsbranschen.

“Bankerna värderas till p/e 10 ungefär, och försäkringsbolagen till p/e 22. Karakteristiken för både bank och försäkring är väldigt lika i form av stabila kassaflöden och kapitalåterföring, enda skillnaden är värderingen”.

“Det är svårt att se p/e 10 som dyrt”.

Hyllar nordiska banker

Christer Gardell tror särskilt på de nordiska bankerna, även om de europeiska aktörerna också hade ett fenomenalt år 2025.

“De nordiska bankerna är så mycket bättre än de europeiska bankerna”, säger han och understryker den värderesa han ser upp mot försäkringsbolagen.

Att det snarare skulle vara den senare sektorn som är högt värderad avfärdar finansmannen. Han ser både sektorerna som välskötta och stabila.

“Även fast det gått väldigt bra i år (Dagens PS anm: innan Grönlandsrasets) så tror jag man ska ligga med rätt mycket bankaktier 2026 också”.

ANNONS

Läs även: Aktien rasat 85 procent – tusentals svenska investerare drabbas – Dagens PS