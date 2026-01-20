Det går inget vidare för teknikbolaget Anoto Group, vars aktie har rasat med 85 procent på 1,5 år. Nu viftar även bolagets revisorer med varningsflaggorna när investerare drabbas.
Aktien rasat 85 procent – tusentals svenska investerare drabbas
Anoto Group grundades 1996 där teknikbolaget specialiserar sig på digital skrivteknik och intelligenta lösningar. De erbjuder en unik teknologi som kombinerar traditionellt skrivande med digitalisering.
Anoto börsnoterades år 2000 som C-Technologies men det hjälpte inte direkt ekonomin som har rasat sedan 2002, enligt Privata Affärer.
Aktien har störtdykt
Experter varnar för att aktien ”lever på lånad tid”, och uppmanar investerare att vara försiktiga, där aktien har rasat med hela 85 procent på 1,5 år.
Och varningen går närmare bestämt ut till 10 000 investerare som har aktien i sin portfölj hos Nordnet och Avanza.
Revisorer varnar
Även bolagets revisor varnar för att finanserna inte håller, och att bolaget inte kommer kunna leverera tillräckligt framöver.
Intäkterna har sjunkit, kostnaderna ökat och konkurrensen hårdnat inom branschen. Bolagets balansräkning har försämrats, med högre skuldsättning och minskad likviditet.
Anotos skräcksiffror
Sedan 2005 har rörelseförlusten totalt uppgått till skräcksiffran 1,8 miljarder kronor, där förlusten under fjolårets 9 första månader låg på 47 miljoner kronor med en omsättning på 17 miljoner kronor.
Aktien handlas i dag lägre än konverteringskursen och är en huvudvärk för de tusentals investerare som fortfarande har den i sina portföljer.
“Det finns ett fundamentalt problem med affärsmodellen,” uppger en analytiker.
“Så länge bolaget inte kan effektivisera verksamheten och öka intäkterna, riskerar aktien fortsatt press.”
Varningsklockorna fortsätter att ringa högt
Bolaget har nu funnits på börsen i 26 år och det är inte första gången varningsklockorna ringer, det gjorde de även våren 2019 då Di uppgav följande:
“Mardrömmen för Anotos över 17 000 ägare fortsätter. Aktien noterar nästan dagligen nya bottennivåer och kassan är snart tom, igen. Den bistra sanningen är att aktier som ska gå ner går ner, oavsett hur många som blir kränkta på vägen. Det börjar bli dags att sätta punkt för Anoto.”
Frågan är när den slutliga punkten verkligen sätts för bolaget.
