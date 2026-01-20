Aktien rasat 85 procent – tusentals svenska investerare drabbas

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Revisorer varnar

Även bolagets revisor varnar för att finanserna inte håller, och att bolaget inte kommer kunna leverera tillräckligt framöver.

Intäkterna har sjunkit, kostnaderna ökat och konkurrensen hårdnat inom branschen. Bolagets balansräkning har försämrats, med högre skuldsättning och minskad likviditet.

Anoto Group är ett teknikföretag som specialiserar sig på digital skrivteknik och intelligenta lösningar. (Bild: Anoto)

Anotos skräcksiffror

Sedan 2005 har rörelseförlusten totalt uppgått till skräcksiffran 1,8 miljarder kronor, där förlusten under fjolårets 9 första månader låg på 47 miljoner kronor med en omsättning på 17 miljoner kronor.

Aktien handlas i dag lägre än konverteringskursen och är en huvudvärk för de tusentals investerare som fortfarande har den i sina portföljer.

“Det finns ett fundamentalt problem med affärsmodellen,” uppger en analytiker.

“Så länge bolaget inte kan effektivisera verksamheten och öka intäkterna, riskerar aktien fortsatt press.”

Varningsklockorna fortsätter att ringa högt

Bolaget har nu funnits på börsen i 26 år och det är inte första gången varningsklockorna ringer, det gjorde de även våren 2019 då Di uppgav följande:

“Mardrömmen för Anotos över 17 000 ägare fortsätter. Aktien noterar nästan dagligen nya bottennivåer och kassan är snart tom, igen. Den bistra sanningen är att aktier som ska gå ner går ner, oavsett hur många som blir kränkta på vägen. Det börjar bli dags att sätta punkt för Anoto.”

Frågan är när den slutliga punkten verkligen sätts för bolaget.

