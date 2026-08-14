Disneys ex-vd Bob Iger och riskkapitalisten Joshua Kushner köper Los Angeles Lakers för rekordhöga 12,5 miljarder dollar.
Galen prislapp: Dyraste affären i idrottens historia
Säljaren, miljardären Mark Walter, köpte en majoritetsandel i NBA-laget förra året i en affär som värderade klubben till cirka 10 miljarder dollar.
Styrelsen godkände köpet i oktober och i dag står Walters finansimperium inför en federal utredning där kopplingar undersöks mellan investeringar som innehas av hans försäkringsbolag och dotterbolag.
Walter, som är vd och ordförande för TWG Global, är också ägare till Major League Baseballs Los Angeles Dodgers.
Nu ska de nya ägarna till Los Angeles Lakers, duon Bob Iger och Joshua Kushner, godkännas av styrelsen efter den historiska affären. Detta väntas ta flera veckor.
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Köparna ”djupt hedrade”
NBA-laget anses vara en av de mest ikoniska sportklubbarna i världen.
”Som livslånga NBA-fans är vi djupt hedrade över möjligheten att bli förvaltare av Los Angeles Lakers”, säger Iger och Kushner i ett uttalande som bland annat återges av CBS News.
”Vi har enorm respekt för Jerry och Jeanie Buss ledarskap och vision. Vårt långsiktiga åtagande är att bygga vidare på den grunden, tävla på högsta nivå och tjäna detta extraordinära lag, dess fans och staden Los Angeles.”
Affären är också i avvaktan på due diligence från Kushners Thrive Eternal, en ny investeringsstrategi som lanserats av hans riskkapitalbolag Thrive Capital, enligt en källa, uppger irländska RTE.
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Värderusning på NBA-laget
Det är bara ungefär 14 månader sedan Mark Walter klev in som största ägare i NBA-laget och nu står det klart att Los Angeles Lakers gör sitt andra ägarbyte på så kort tid.
Det amerikanska och stjärnspäckade basketlagets värde har ökat med hela 25 procent under de 14 månaderna, skriver Fortune.
Walt Disney Company-ägda mediajätten ESPN var först ut att rapportera om rekordaffären.
En intressant reflektion är att i dagens moderna ekonomi prissätts och värderas idrottsklubbar snarare som samhällsinfrastruktur än klassiska sportlag.
Det är ett paradigmskifte där en idrottsklubbs värde numera mäts i långsiktiga, stabila flöden från att man tidigare mest tittat på kortsiktiga vinstmarginaler och/eller tabellplaceringar.
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