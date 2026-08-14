Galen prislapp: Dyraste affären i idrottens historia

Walter, som är vd och ordförande för TWG Global, är också ägare till Major League Baseballs Los Angeles Dodgers.

Nu ska de nya ägarna till Los Angeles Lakers, duon Bob Iger och Joshua Kushner, godkännas av styrelsen efter den historiska affären. Detta väntas ta flera veckor.

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Köparna ”djupt hedrade”

NBA-laget anses vara en av de mest ikoniska sportklubbarna i världen.

”Som livslånga NBA-fans är vi djupt hedrade över möjligheten att bli förvaltare av Los Angeles Lakers”, säger Iger och Kushner i ett uttalande som bland annat återges av CBS News.

”Vi har enorm respekt för Jerry och Jeanie Buss ledarskap och vision. Vårt långsiktiga åtagande är att bygga vidare på den grunden, tävla på högsta nivå och tjäna detta extraordinära lag, dess fans och staden Los Angeles.”

Affären är också i avvaktan på due diligence från Kushners Thrive Eternal, en ny investeringsstrategi som lanserats av hans riskkapitalbolag Thrive Capital, enligt en källa, uppger irländska RTE.

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