Sport har länge varit en favorit för investerare. Men det är inte bara de alla mest namnkunniga lagen och sportena som lockar till sig pengar. Även idrott för amatörer och ungdomar får kapital.
Rika investerare har en ny favorit – amatöridrott
Artificiell intelligens dominerar rubrikerna inom riskkapital och teknik.
Men trots det fortsätter världens rikaste investerare att satsa stort på något helt annat, nämligen sport.
Family offices, som förvaltar förmögna familjers tillgångar, ökade sina investeringar i sportrelaterade bolag och tillgångar under maj månad.
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Ny fond fokuserar på sport
Enligt data från analysplattformen Fintrx genomförde familjekontor 51 direktinvesteringar under månaden, ungefär samma nivå som i april, skriver CNBC.
Flera av de mest uppmärksammade affärerna var kopplade till professionell idrott, sportteknik och ligaverksamhet.
Bland de största investeringarna fanns en kapitalanskaffning på 225 miljoner dollar till Pickleball Inc, moderbolaget bakom Major League Pickleball och PPA Tour.
Investeringen genomfördes med stöd från miljardären Tom Dundons familjekontor tillsammans med en ny sportfond från Apollo.
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Stort intresse
Även traditionella amerikanska storlag lockar kapital från förmögna investerare.
Techmiljardären Michael Dell deltog nyligen i en investerargrupp som köpte en fjärdedel av NFL-klubben Las Vegas Raiders.
Dell har sedan tidigare ägarintressen i flera andra professionella sportorganisationer.
Intresset för sektorn är brett. En undersökning från Goldman Sachs visar att en fjärdedel av världens familjekontor redan har investerat i sport eller relaterade tillgångar som arenor och biljettverksamheter.
Ytterligare en fjärdedel uppger att de överväger att göra det.
Inte bara elitidrott
För många investerare handlar satsningarna om mer än ett personligt sportintresse.
Professionella ligor och sportrelaterade tillgångar ses i allt större utsträckning som långsiktiga investeringar som kan stå emot inflation och ekonomisk osäkerhet.
Samtidigt växer intresset för sportteknik. Ett exempel är brittiska PlayerData, som utvecklar GPS-utrustade västar och fotbollar som samlar in data om spelares prestationer.
Bolaget tog nyligen in 12 miljoner dollar i en finansieringsrunda med stöd från flera investerare med starka kopplingar till professionell idrott.
Tekniken används redan av klubbar för att analysera spelare och optimera träning. Marknaden sträcker sig dessutom långt utanför elitidrotten och riktar sig även mot ungdomsakademier, amatöridrott och skolor, menar bedömare.
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