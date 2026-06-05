Rika investerare har en ny favorit – amatöridrott

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Family offices, som förvaltar förmögna familjers tillgångar, ökade sina investeringar i sportrelaterade bolag och tillgångar under maj månad.

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Ny fond fokuserar på sport

Enligt data från analysplattformen Fintrx genomförde familjekontor 51 direktinvesteringar under månaden, ungefär samma nivå som i april, skriver CNBC.

Flera av de mest uppmärksammade affärerna var kopplade till professionell idrott, sportteknik och ligaverksamhet.

Bland de största investeringarna fanns en kapitalanskaffning på 225 miljoner dollar till Pickleball Inc, moderbolaget bakom Major League Pickleball och PPA Tour.

Investeringen genomfördes med stöd från miljardären Tom Dundons familjekontor tillsammans med en ny sportfond från Apollo.

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