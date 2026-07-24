Jeff Bezos kan bli delägare i fotbollsklubben Liverpool

Söker kompanjoner till Liverpool-köpet

Konsortiets leds av den brittisk-indiska investeraren Amit Bhatia som uppges ha lagt ett bud på 1,35 miljarder pund, runt 1,8 miljarder dollar, på en minoritetsandel från Fenway Sports Group (FSG), vilket värderar Premier League-klubben till omkring 4,5 miljarder pund, eller cirka 6 miljarder dollar.

Amit Bhatia har tidigare varit delägare i det engelska Championship-laget Queens Park Rangers i 18 år, enligt det amerikanska affärsmagasinet.

Han letar nu potentiella investerare till andelsköpet i Liverpool och Jeff Bezos, god för 267 miljarder dollar, fyra på listan av världens rikaste, kan bli en av dessa investerare enligt flera källor med insyn i processen.

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Tidigare har Bezos sneglat på NFL-lag

Bezos skulle enligt dessa uppgifter få aktier i Liverpool om en överenskommelse träffas med Bhatias grupp.

62-årige Jeff Bezos, som grundat e-handelsbjässen Amazon och rymdbolaget Blue Origin, har tidigare övervägt att investera i sport och bland funderat på att köpa in sig i NFL-lag.

Däremot är det första gången den amerikanska dollarmiljardären planerar att köpa en andel i ett europeiskt fotbollslag.

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