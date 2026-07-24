Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Jeff Bezos kan bli delägare i fotbollsklubben Liverpool

Liverpool
Ultrarika Jeff Bezos överväger enligt uppgift att köpa in sig i Liverpool FC. (Foto: John Locher/Jon Super/AP/TT/montage)

Amazongrundaren Jeff Bezos, världens fjärde rikaste person, för samtal om att köpa en andel i den engelska fotbollsklubben Liverpool.

Jeff Bezos kan snart sälla sig till skaran av rika amerikaner som skaffar sig ekonomiskt inflytande över idrottsklubbar.

Enligt Fortune har Bezos planer på att gå med i konsortiet som vill köpa cirka 30 procent av den anrika, brittiska fotbollsklubben Liverpool FC.

Söker kompanjoner till Liverpool-köpet

Konsortiets leds av den brittisk-indiska investeraren Amit Bhatia som uppges ha lagt ett bud på 1,35 miljarder pund, runt 1,8 miljarder dollar, på en minoritetsandel från Fenway Sports Group (FSG), vilket värderar Premier League-klubben till omkring 4,5 miljarder pund, eller cirka 6 miljarder dollar.

Amit Bhatia har tidigare varit delägare i det engelska Championship-laget Queens Park Rangers i 18 år, enligt det amerikanska affärsmagasinet.

Han letar nu potentiella investerare till andelsköpet i Liverpool och Jeff Bezos, god för 267 miljarder dollar, fyra på listan av världens rikaste, kan bli en av dessa investerare enligt flera källor med insyn i processen.

Läs även: Ultrarika Jeff Bezos: Kalla oss inte skatteskurkar DagensPS

Tidigare har Bezos sneglat på NFL-lag

Bezos skulle enligt dessa uppgifter få aktier i Liverpool om en överenskommelse träffas med Bhatias grupp.

62-årige Jeff Bezos, som grundat e-handelsbjässen Amazon och rymdbolaget Blue Origin, har tidigare övervägt att investera i sport och bland funderat på att köpa in sig i NFL-lag.

Däremot är det första gången den amerikanska dollarmiljardären planerar att köpa en andel i ett europeiskt fotbollslag.

Läs också: Jeff Bezos gör som Buffett – dags att skugga duon? DagensPS

Läs vidare: Bezos: De som tror att AI tar jobben har helt fel Realtid

Mest lästa i kategorin