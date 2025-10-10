I november 2021 fick en rapport med hemlig uppdragsgivare det svenska spelbolaget Evolution att tappa miljarder i börsvärde. Nu tvingar en amerikansk domstol beställaren att träda fram.
Fyra år efter börsattacken: Hemliga namnet bakom rapporten tvingas fram
Mest läst i kategorin
Försvarsaktier: Uppstickaren får stororder i USA
Försvarsaktien är upp 61 procent på börsen i år. Nu har den svenska uppstickaren fått en genombrottsorder i USA på 52 miljoner kronor. ”Detta är den största ordern på MilDefs egenutvecklade 19/2-teknikplattform (datorer, switchar, servrar, routrar) som tagits av vårt bolag i USA”, bekräftar bolagets IR-chef Olof Engvall till Dagens PS. Läs även: Oro för …
Oro för bankerna på börsen: "Risk för besvikelse"
Bankerna har varit en av årets klart bästa sektorer att ha sina pengar placerade i på Stockholmsbörsen. Men nu finns det risk att festen tar slut. ”Med tre av fyra bankaktier på rekordnivåer ökar risken för besvikelser om prognoserna inte infrias”, skriver Di:s prisbelönta bankanalytiker Agnetha Jönsson inför de stundande Q3-rapporterna. Läs även: Tokyobörsen lyfter …
Varnar för billiga kläder från Kina: "Löjligt"
Europas textilindustri slår larm. Kina dumpar billiga kläder på den europeiska marknaden – och EU:s svar är långt ifrån tillräckligt, menar producenterna. Kinas exportmaskin har tagit ny fart efter de amerikanska tullarna. När USA stängde dörren för en rad varor har flödet istället styrts mot andra marknader, inte minst Europa. Resultatet är en lavin av …
Vindkraftssektorn skakar: gigant säger upp tusentals
Vindkraftsjätten Ørsted skär bort var fjärde anställd och lämnar USA-marknaden. Samtidigt gör bolaget en rekordstor nyemission på nästan 60 miljarder danska kronor för att stärka kassan. Ørsted genomför en stor omstrukturering och minskar personalstyrkan med 25 procent, motsvarande omkring 2 000 anställda. Neddragningarna ska vara klara senast 2027 och sker genom naturlig avgång, avyttringar och …
Han kammar hem supervinst i svenska nischbanken
Norges rikaste man, redaren John Fredriksen, har redan gjort en supervinst på 600 miljoner kronor i den svenska nischbankjätten Noba Bank. Den svenska nischbankjätten Noba Bank noterades i slutet av september i Stockholm där värderingen hamnade på 35 miljarder kronor. Satsade på Fabege Norges rikaste man John Fredriksen är ofta snabb med sina investeringar, där …
Det rapporterar igamingsajten Next.io. enligt Avanzas aktietidning Placera.
Läs även: Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast – Dagens PS
Aktien föll över 30 procent
I början av november 2021 så handlades den svenska spelaktien, men över 100 000 aktieägare vid tillfället, Evolution gaming (börskurs Evolution) i runt 1440 kronor.
Bara några veckor senare stod kursen i under tusenlappen, 960 kronor som lägst.
Däremellan publicerades en blankarrapport med hemlig uppdragsgivare men sammanställd av det israeliska företaget Black Cube.
I korthet anklagades Evolution i rapporten för illegal verksamhet och bland annat att bolaget möjliggjorde spel från länder där spelverksamhet är strikt förbjudet.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Evolution avvisade anklagelserna
Rapporten fick stor medial uppmärksamhet vid tillfället, både i Sverige och internationellt, och satte också fart på fler spekulationer om Evolutions intäkter från så kallade “grå-marknader”.
Den 25 november, strax efter den första blankarrapporten med hemlig avsändare, föll aktien ytterligare 17 procent på en dag när analyshuset ABG gick ut och varnade för Evolutionens aktie.
“Casinobolaget Evolution Gamings aktie är ned över 17 procent under torsdagen, efter att ABG:s analytiker publicerat att de ser risk för ytterligare nedsida, skriver Dagens industri. Det innebär att kursen är ned med 32 procent sedan anklagelserna mot Evolution blev kända”, skrev Dagens PS vid tillfället.
Evolution har sedan dag ett tillbakavisat anklagelserna och kritiserat rapporten både till innehåll och tillvägagångssätt.
Hemlig beställare
“Mot slutet av kvartalet publicerades en tvivelaktig, anonym och falsifierad rapport med det uppenbara syftet att skada Evolution”, skrev Evolutions vd Martin Carlesund i sitt vd ord när han sammanfattade det fjärde kvartalet 2021.
Vem som egentligen beställde, finansierade och låg bakom rapporten har dock varit hemligt – fram tills nu.
För efter flera omgångar i amerikansk domstol där Evolution försökt få rapportförfattaren Black Cube att avslöja sin verkliga uppdragivare så har den högsta domstolen i delstaten New Jersey nu gett kasinobolaget rätt.
Över 20 miljarder borta i Evolution
Livekasinoleverantören Evolution fortsätter straffas på aktiemarknaden och raset tilltar efter onsdagens rapport.
“Domstolen har nekat det israeliska bolaget Black Cubes begäran om överklagan, vilket innebär att man antingen måste avslöja namnet på sin hemliga kund eller dömas för domstolstrots”, skriver Placera.
“Jag tror att världen kommer att hitta sanningen så småningom, men det kan ta lite tid”, säger Evolutions vd Martin Carlesund till Next.io i en första kommentar enligt sajten.
Återstår att se om det verkliga namnet bakom börsattacken nu träder fram efter mer än fyra år av processer.
Läs även: Embracer splittrar experterna: “En spännande höst väntar” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
De kan stoppa din halverade matmoms i sin egen ficka
Konkurrensverket kommer nu med en allvarlig varning. Bolag kan mycket väl kan öka sina vinster istället för att sänka priserna när regeringen sänker din matmoms nästa år. Den 1 april nästa år sänker regeringen tillfälligt momsen på livsmedel, från 12 till 6 procent. Syftet är att dämpa matpriserna och ge en välbehövd respit för hushållen …
Premiär för veckans perfekta vintips – från Texas till Toscana
Nu börjar Perfect Weekend med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren. Här hittar du allt från prisvärda fynd till eleganta långlagrare, och förstås några flaskor som bara gör livet lite roligare. Tipsen …
Oväntade siffran: Riksbanken hade fel om Sverige
För bara några veckor sedan sänkte Riksbanken styrräntan för att få fart på svensk ekonomi. Nu kommer siffror som visar att ekonomin redan tycks ha kommit igång – snabbare än banken räknat med. Sveriges ekonomi utvecklades starkare än prognoserna i augusti. Enligt Statistiska centralbyråns indikator steg BNP med 1,1 procent jämfört med juli. På årsbasis …
Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället
Nya åldersregler och fondbyten väcker oro i Sverige. Samtidigt blickar många svenskar söderut – mot solen, lägre skatter och ett enklare liv. Medan Pensionsmyndigheten förbereder inför en ny pensionsålder och stora fondförändringar visar en ny ranking var svenskarna faktiskt lever bäst som pensionärer. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.? Bästa landet för svenska pensionärer …
Bostadspriser: Så mycket skiljer det mellan tunnelbanestationerna
Booli har släppt årets tunnelbanekarta över bostadspriser i Stockholm. Kartan visar vad en genomsnittlig lägenhet kostar vid varje station.? Förvisso föll Stockholms bostadspriser med 3,4 procent i juli. I slutändan är dock Stockholm en dyr stad att bo i. Här hittar vi exempelvis Sveriges dyraste stadsdel. För den som gärna vill bo i Stockholm, men …