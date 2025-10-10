Dagens PS
Fyra år efter börsattacken: Hemliga namnet bakom rapporten tvingas fram

Fyra år efter att en blankarrapport med hemlig avsändare publicerades i USA - som fick miljarder att gå upp i rök - har svenska spelbolaget Evolutions vd Martin Carlesund nu fått rätt i domstol att få reda på namnet bakom.
Fyra år efter att en blankarrapport med hemlig avsändare publicerades i USA - som fick miljarder att gå upp i rök - har svenska spelbolaget Evolutions vd Martin Carlesund nu fått rätt i domstol att få reda på namnet bakom. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

I november 2021 fick en rapport med hemlig uppdragsgivare det svenska spelbolaget Evolution att tappa miljarder i börsvärde. Nu tvingar en amerikansk domstol beställaren att träda fram.

Det rapporterar igamingsajten Next.io. enligt Avanzas aktietidning Placera.

Läs även: Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast – Dagens PS

Aktien föll över 30 procent

I början av november 2021 så handlades den svenska spelaktien, men över 100 000 aktieägare vid tillfället, Evolution gaming (börskurs Evolution) i runt 1440 kronor.

Bara några veckor senare stod kursen i under tusenlappen, 960 kronor som lägst.

Däremellan publicerades en blankarrapport med hemlig uppdragsgivare men sammanställd av det israeliska företaget Black Cube.

I korthet anklagades Evolution i rapporten för illegal verksamhet och bland annat att bolaget möjliggjorde spel från länder där spelverksamhet är strikt förbjudet.

Evolution avvisade anklagelserna

Rapporten fick stor medial uppmärksamhet vid tillfället, både i Sverige och internationellt, och satte också fart på fler spekulationer om Evolutions intäkter från så kallade “grå-marknader”.

Den 25 november, strax efter den första blankarrapporten med hemlig avsändare, föll aktien ytterligare 17 procent på en dag när analyshuset ABG gick ut och varnade för Evolutionens aktie.

“Casinobolaget Evolution Gamings aktie är ned över 17 procent under torsdagen, efter att ABG:s analytiker publicerat att de ser risk för ytterligare nedsida, skriver Dagens industri. Det innebär att kursen är ned med 32 procent sedan anklagelserna mot Evolution blev kända”, skrev Dagens PS vid tillfället.

Evolution har sedan dag ett tillbakavisat anklagelserna och kritiserat rapporten både till innehåll och tillvägagångssätt.

Hemlig beställare

“Mot slutet av kvartalet publicerades en tvivelaktig, anonym och falsifierad rapport med det uppenbara syftet att skada Evolution”, skrev Evolutions vd Martin Carlesund i sitt vd ord när han sammanfattade det fjärde kvartalet 2021.

Vem som egentligen beställde, finansierade och låg bakom rapporten har dock varit hemligt – fram tills nu.

För efter flera omgångar i amerikansk domstol där Evolution försökt få rapportförfattaren Black Cube att avslöja sin verkliga uppdragivare så har den högsta domstolen i delstaten New Jersey nu gett kasinobolaget rätt.

Över 20 miljarder borta i Evolution

Livekasinoleverantören Evolution fortsätter straffas på aktiemarknaden och raset tilltar efter onsdagens rapport.

“Domstolen har nekat det israeliska bolaget Black Cubes begäran om överklagan, vilket innebär att man antingen måste avslöja namnet på sin hemliga kund eller dömas för domstolstrots”, skriver Placera.

“Jag tror att världen kommer att hitta sanningen så småningom, men det kan ta lite tid”, säger Evolutions vd Martin Carlesund till Next.io i en första kommentar enligt sajten.

Återstår att se om det verkliga namnet bakom börsattacken nu träder fram efter mer än fyra år av processer.

Läs även: Embracer splittrar experterna: “En spännande höst väntar” – Dagens PS

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

