Fyra år efter börsattacken: Hemliga namnet bakom rapporten tvingas fram

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Evolution avvisade anklagelserna

Rapporten fick stor medial uppmärksamhet vid tillfället, både i Sverige och internationellt, och satte också fart på fler spekulationer om Evolutions intäkter från så kallade “grå-marknader”.

ANNONS

Den 25 november, strax efter den första blankarrapporten med hemlig avsändare, föll aktien ytterligare 17 procent på en dag när analyshuset ABG gick ut och varnade för Evolutionens aktie.

“Casinobolaget Evolution Gamings aktie är ned över 17 procent under torsdagen, efter att ABG:s analytiker publicerat att de ser risk för ytterligare nedsida, skriver Dagens industri. Det innebär att kursen är ned med 32 procent sedan anklagelserna mot Evolution blev kända”, skrev Dagens PS vid tillfället.

Evolution har sedan dag ett tillbakavisat anklagelserna och kritiserat rapporten både till innehåll och tillvägagångssätt.

Hemlig beställare

“Mot slutet av kvartalet publicerades en tvivelaktig, anonym och falsifierad rapport med det uppenbara syftet att skada Evolution”, skrev Evolutions vd Martin Carlesund i sitt vd ord när han sammanfattade det fjärde kvartalet 2021.

Vem som egentligen beställde, finansierade och låg bakom rapporten har dock varit hemligt – fram tills nu.

För efter flera omgångar i amerikansk domstol där Evolution försökt få rapportförfattaren Black Cube att avslöja sin verkliga uppdragivare så har den högsta domstolen i delstaten New Jersey nu gett kasinobolaget rätt.

“Domstolen har nekat det israeliska bolaget Black Cubes begäran om överklagan, vilket innebär att man antingen måste avslöja namnet på sin hemliga kund eller dömas för domstolstrots”, skriver Placera.

ANNONS

“Jag tror att världen kommer att hitta sanningen så småningom, men det kan ta lite tid”, säger Evolutions vd Martin Carlesund till Next.io i en första kommentar enligt sajten.

Återstår att se om det verkliga namnet bakom börsattacken nu träder fram efter mer än fyra år av processer.

Läs även: Embracer splittrar experterna: “En spännande höst väntar” – Dagens PS