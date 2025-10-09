Embracer hör till Stockholmsbörsens mest omtalade aktier. Nu splittrar bolaget marknaden – bokstavligen.
Embracer splittrar experterna: “En spännande höst väntar”
Psykologens börsvarning: "Kostar väldigt mycket avkastning"
Inför hösten finns det många osäkerheter gällande börsen. Det kan skapa stress och leda till fel beslut om man inte tänker till kring risk. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, delar med sig av sina bästa råd. Se även: Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut – Dagens PS Två risktyper – både är …
Kan Sverige bygga framtiden på försvarsbolag och privat konsumtion?
Börsbarometern är tillbaka, och det med nya spaningar från makro till aktier. Redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomiskribent David Ingnäs växlar perspektiv mellan räntebesked, konsumtion och ett Europa i gungning. Det är snart ett år sedan USA:s centralbank Fed senast sänkte styrräntan. Nästa besked väntas inom några veckor och enligt David Ingnäs är det kanske den …
Podcast: AI är ungefär som Sagan om ringen
I det senaste avsnittet av podcasten AI+ tar Viggo Cavling och Katarina Gospic lyssnarna på en resa som börjar på Riche i Stockholm och slutar i Nordkorea. Först står sjukvården i fokus. OpenAI:s nya satsning Health Bench visar hur AI minskar antalet fel i diagnoser och behandlingar. Cavling berättar om sin frus vardag som barnmorska …
Författaren suckar: ”Den dummaste valrörelsen någonsin”
Ytliga slogans, klickjakt och ett politiskt språk som ingen längre förstår. Författaren Stefan Engeseth varnar för att valet 2026 riskerar att bli historiskt på helt fel sätt. Med ett medieklimat präglat av snabba rubriker och polariserade budskap går förnuftet ofta förlorat. Det menar Stefan Engeseth, som menar att politiken blivit mer form än innehåll inför …
Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten
Trots flera år av låg tillväxt och pressade hushållskassor ser Oscar Sjöstedt hopp i horisonten. Han är Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson och han pekar ut elskatten som sin viktigaste reform och lovar fortsatt press nedåt på skatter och kostnader. Sveriges ekonomi har bromsat in, men Oscar Sjöstedt (SD) tycker inte att läget är så illa som …
Medan Swedbank ser en stark framtid och rekommenderar köp, flaggar Handelsbanken för risker och säger sälj. Vad ligger bakom oenigheten?
“Swedbank lyfter särskilt fram den kommande avknoppningen av Coffee Stain som ett starkt kort för aktien”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Banken tror att uppdelningen kan ge ny fart åt kursen och sätter riktkursen till 120 kronor.
Samtidigt bedömer Handelsbanken att aktien redan är fullvärderad.
“De sätter riktkursen till 100 kronor och menar att bolaget har en lång väg tillbaka”, säger Ingnäs.
Från Värmland till världstoppen – men till vilket pris?
Embracer har vuxit snabbt under det senaste decenniet, mycket tack vare en aggressiv förvärvsstrategi. Men expansionen har varit dyrköpt. “För att finansiera uppköpen tog man stora lån, och när räntorna steg blev det tufft”, säger Ingnäs.
För att vända utvecklingen inledde Embracer en uppdelning i tre bolag. Ett av dem, Asmodee, med fokus på brädspel, har redan noterats och gått bättre än moderbolaget.
“Det är intressant att notera att avknoppningen har haft en starkare utveckling än Embracer självt. Det stärker tesen att sådana uppdelningar kan frigöra värde”, säger Ingnäs.
Embracer: en öppen fråga för investerare
Oenigheten mellan storbankerna är inte helt vanlig, men kan vara nyttig för investerare. “Det visar att man inte ska stirra sig blind på en enskild rekommendation. Det bästa är att läsa flera analyser och väga samman dem innan man fattar beslut”, säger Ingnäs.
För investerare väntar nu en händelserik höst, med nya avknoppningar, fortsatt omstrukturering och ett öga på storprojekt inom spelutveckling.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Embracer hör till Stockholmsbörsens mest omtalade aktier. Nu splittrar bolaget marknaden – bokstavligen. Medan Swedbank ser en stark framtid och rekommenderar köp, flaggar Handelsbanken för risker och säger sälj. Vad ligger bakom oenigheten? "Swedbank lyfter särskilt fram den kommande avknoppningen av Coffee Stain som ett starkt kort för aktien", säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens
