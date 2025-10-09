Embracer splittrar experterna: “En spännande höst väntar”

Medan Swedbank ser en stark framtid och rekommenderar köp, flaggar Handelsbanken för risker och säger sälj. Vad ligger bakom oenigheten?

“Swedbank lyfter särskilt fram den kommande avknoppningen av Coffee Stain som ett starkt kort för aktien”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Banken tror att uppdelningen kan ge ny fart åt kursen och sätter riktkursen till 120 kronor.

Samtidigt bedömer Handelsbanken att aktien redan är fullvärderad.

“De sätter riktkursen till 100 kronor och menar att bolaget har en lång väg tillbaka”, säger Ingnäs.

Från Värmland till världstoppen – men till vilket pris?

Embracer har vuxit snabbt under det senaste decenniet, mycket tack vare en aggressiv förvärvsstrategi. Men expansionen har varit dyrköpt. “För att finansiera uppköpen tog man stora lån, och när räntorna steg blev det tufft”, säger Ingnäs.

För att vända utvecklingen inledde Embracer en uppdelning i tre bolag. Ett av dem, Asmodee, med fokus på brädspel, har redan noterats och gått bättre än moderbolaget.

“Det är intressant att notera att avknoppningen har haft en starkare utveckling än Embracer självt. Det stärker tesen att sådana uppdelningar kan frigöra värde”, säger Ingnäs.

Embracer: en öppen fråga för investerare

Oenigheten mellan storbankerna är inte helt vanlig, men kan vara nyttig för investerare. “Det visar att man inte ska stirra sig blind på en enskild rekommendation. Det bästa är att läsa flera analyser och väga samman dem innan man fattar beslut”, säger Ingnäs.

För investerare väntar nu en händelserik höst, med nya avknoppningar, fortsatt omstrukturering och ett öga på storprojekt inom spelutveckling.