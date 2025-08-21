Stockholmsbörsen i stort brukar handlas på ett P/E-tal runt 15. En aktie med under 10 brukar anses lågt värderat.
Fyndläge? Här är börsens billigaste aktier
Men just nu finns det finns det faktiskt flera aktier på Stockholmsbörsen som handlas under 5.
Så fungerar nyckeltalet
Det visar en genomgång som tidningen Placera har gjort där “Stockholmsbörsens billigaste aktier” har listats.
Men vi börjar med att reda ut begreppet P/E-tal.
Nyckeltalet står för price per earnings och brukar användas för att identifiera om en aktie är högt eller lågt värderad. Är aktien helt enkelt köpvärd.
Price i sammanhanget är det aktuella priset på aktien och earnings är bolaget vinster. Ett P/E-tal på tio betyder att det teoretiskt tar tio år för aktieägare att tjäna in den nuvarande aktiekursen om vinsten fortsätter att ligga på den nivå som den gjort senaste året.
Erik Selins aktie med på listan
Stockholmsbörsens aktier i stort brukar som sagt snitta på en värdering på runt 15 men det är inte ovanligt att tillväxtbolag, där vinsten väntas öka snabbt kommande år, ligger betydligt högre än så.
Traditionellt brukar under tio anses lågt och just nu finns det inte mindre än sex bolag som är under den gränsen och betydligt lägre än så baserat på 2025 års uppskattade vinst visar Placeras genomgång.
Omvårdnadsbolaget Humana (börskurs Humana) och Erik Selins nishbank Norion (börskurs Norion) landar båda på ett P/E-tal om 9,4.
Spelbolaget MTG (börskurs MTG) är ännu lägre; 7.2 enligt Placeras beräkningar.
Här är rean störst
Så till topptrion i börsens potentiella fyndhörna.
Cint Group (börskurs Cint), verksamma inom marknadsundersökningar, handlas just nu till ett P/E-tal om 6,4.
Spelbolaget Stillfront (börskurs Stillfront) aktie värderas inte högre än till 4.5.
Men allra lägst, och potentiellt billigaste aktien på Stockholmsbörsen just nu, är kreditbolaget Intrum (börskurs Intrum).
“Trots att inkassobolaget Intrum gjort en skuldsanering i USA, bytt VD och rusat över 80 procent i år är aktien Stockholmsbörsens billigaste sett till P/E-talet”, skriver Placeras Nike Mekibes.
|Bolag
|P/E 2025E
|EV/Ebit 2025E
|Antal estimat
|Intrum
|4,4
|10,9
|6
|Stillfront
|4,5
|7,0
|7
|Cint Group
|6,4
|57,4
|5
|MTG B
|7,2
|6,4
|6
|Humana
|9,4
|13,2
|4
|Norion Bank
|9,4
|4,3
|4
Viktigt att komma ihåg dock är att flera av bolagen på listan ofta handlas till en låg värdering av en anledning.
Exempelvis att marknaden inte har förtroende för att vinsten verkligen upprätthålls utan tvärtom sjunker och därför borde ha ett högre P/E-tal egentligen. Så därav alltid viktigt att göra sin egen analys av läget även om P/E-talet kan tjäna som inspiration.
Läs även: Köpråd inför rysarrapporten: "Har det värsta bakom sig" – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
