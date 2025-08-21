Fyndläge? Här är börsens billigaste aktier

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Erik Selins aktie med på listan

Stockholmsbörsens aktier i stort brukar som sagt snitta på en värdering på runt 15 men det är inte ovanligt att tillväxtbolag, där vinsten väntas öka snabbt kommande år, ligger betydligt högre än så.

Traditionellt brukar under tio anses lågt och just nu finns det inte mindre än sex bolag som är under den gränsen och betydligt lägre än så baserat på 2025 års uppskattade vinst visar Placeras genomgång.

Omvårdnadsbolaget Humana (börskurs Humana) och Erik Selins nishbank Norion (börskurs Norion) landar båda på ett P/E-tal om 9,4.

Spelbolaget MTG (börskurs MTG) är ännu lägre; 7.2 enligt Placeras beräkningar.

Här är rean störst

Så till topptrion i börsens potentiella fyndhörna.

Cint Group (börskurs Cint), verksamma inom marknadsundersökningar, handlas just nu till ett P/E-tal om 6,4.

Spelbolaget Stillfront (börskurs Stillfront) aktie värderas inte högre än till 4.5.

Men allra lägst, och potentiellt billigaste aktien på Stockholmsbörsen just nu, är kreditbolaget Intrum (börskurs Intrum).

“Trots att inkassobolaget Intrum gjort en skuldsanering i USA, bytt VD och rusat över 80 procent i år är aktien Stockholmsbörsens billigaste sett till P/E-talet”, skriver Placeras Nike Mekibes.

Bolag P/E 2025E EV/Ebit 2025E Antal estimat Intrum 4,4 10,9 6 Stillfront 4,5 7,0 7 Cint Group 6,4 57,4 5 MTG B 7,2 6,4 6 Humana 9,4 13,2 4 Norion Bank 9,4 4,3 4

Viktigt att komma ihåg dock är att flera av bolagen på listan ofta handlas till en låg värdering av en anledning.

Exempelvis att marknaden inte har förtroende för att vinsten verkligen upprätthålls utan tvärtom sjunker och därför borde ha ett högre P/E-tal egentligen. Så därav alltid viktigt att göra sin egen analys av läget även om P/E-talet kan tjäna som inspiration.

Läs även: Köpråd inför rysarrapporten: “Har det värsta bakom sig” – Dagens PS