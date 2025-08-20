Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken

“Vi upprepar vår syn att det är dags att vara motvalls då vi menar att sentimentet kring aktien är svagt, det värsta ligger bakom oss och vinstrevideringarna är på väg at bli positiva”, skriver analytikern Stefan Stjernholm.

Gav köpråd för aktien redan i juni

Redan i juni gick Handelsbankens expert ut och flaggade för köpläge i H&M (börskurs H&M) aktie.

Detta trots, eller kanske tack vare, att många andra analytiker då var skeptiska.

Sedan dess har kursen gått något upp, från 132 kronor till nuvarande 143, men Stefan Stjernholm ser mer uppsida än så.

170 kronor för att vara exakt.