Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken

Stefan Persson, största ägaren i H&M, köpte mer av aktien här om dagen. Handelsbanken tror det kan ha varit ett klokt köp.
Stefan Persson, största ägaren i H&M, köpte mer av aktien här om dagen. Handelsbanken tror det kan ha varit ett klokt köp. (Foto: Christine Olsson/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

I måndags gjorde Stefan Persson med familj sitt senaste storköp i H&M. Många experter är tveksamma till aktien med Handelsbanken ser köpläge.

“Vi upprepar vår syn att det är dags att vara motvalls då vi menar att sentimentet kring aktien är svagt, det värsta ligger bakom oss och vinstrevideringarna är på väg at bli positiva”, skriver analytikern Stefan Stjernholm.

Läs även: Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents möjlig uppgång – Dagens PS

Gav köpråd för aktien redan i juni

Redan i juni gick Handelsbankens expert ut och flaggade för köpläge i H&M (börskurs H&M) aktie.

Detta trots, eller kanske tack vare, att många andra analytiker då var skeptiska.

Sedan dess har kursen gått något upp, från 132 kronor till nuvarande 143, men Stefan Stjernholm ser mer uppsida än så.

170 kronor för att vara exakt.

Utköp innan 2029?

Stefan Persson, tidigare vd och största ägare av bolaget, har under lång tid löpande ökat sitt innehav i aktien oavsett vad andra experter har sagt om utsikterna.

Senaste köpet gjordes den 13 och 15 augusti till ett pris strax över 140 kronor.

H&M:s vd hoppfull inför andra halvåret: “Vänder till det positiva”

Klädjätten H&M:s rapport kom in helt ok eller till och med lite bättre än vad flera analytiker trott på flera punkter.

“Familjen Persson kontrollerade före ovanstående köp 65 procent av kapitalet och 83,2 procent av rösterna i H&M, enligt ägardatatjänsten Holdings”, skrev Placera om köpet.

Flera bedömare tror att familjen Persson kan vara på väg att köpa ut bolaget helt från börsen. Inom sju år trodde exempelvis fondförvaltaren Simon Blecher år 2022 enligt Realtid.

“H&M jobbar hårt”

Oavsett utköp eller inte så tror Handelsbanken att flera andra parametrar kan tala för att H&M:s aktie ska upp närmsta tiden.

“Vi tror att den långa perioden av negativa prognosrevideringar är på väg att ta slut. Den organiska försäljningsutvecklingen tycks ha stabiliserats och H&M jobbar hårt med att förbättra sortimentet”, skriver Stefan Stjernholm i analysen och fortsätter;

“Konsensusprognosen har en mer negativ syn på bruttomarginalutvecklingen, vilket innebär att vår resultatprognos är 5 procent högre än konsensus för det fjärde kvartalet och cirka 10 procent högre för 2026-27.”

Hittills i år är aktien ned drygt 3 procent, återstår att se om både familjen Persson och Handelsbanken får rätt.

Läs även: Köpråd inför rysarrapporten: “Har det värsta bakom sig” – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

