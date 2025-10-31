Förutsåg finanskrisen – varnar för ny bubbla: "Spela inte"

Michael Burry blev känd för att ha förutspått finanskrisen 2008-2009, något som populariserades genom storfilmen The Big Short där Burry spelades av Christian Bale.

Nu skriver han för första gången på två år på sociala medieplattformen X, tidigare Twitter, ett kryptiskt meddelande till sina följare.

“Ibland ser vi bubblor. Ibland finns det något att göra åt det. Ibland är det enda vinnande draget att inte spela”.

Teknikaktier och spekulation

Han har ofta varit skeptiskt till plötsliga börsuppgågnar som bara bygger på spekulation och övervärdering snarare än faktiskt uppvisat värde på teknikmarknaden. Han är även kritisk till USA:s höga skuldsättning, och menat att spekulation och indexfonder bidrog till finanskrisen.