Michael Burry förutsåg den amerikanska bostadskrisen 2008, som ledde till finanskrisen som fick efterskalv i hela världen. Nu varnar han för en ny krasch, i det första inlägget på X, tidigare Twitter, på två år.
Förutsåg finanskrisen – varnar för ny bubbla: "Spela inte"
Michael Burry blev känd för att ha förutspått finanskrisen 2008-2009, något som populariserades genom storfilmen The Big Short där Burry spelades av Christian Bale.
Nu skriver han för första gången på två år på sociala medieplattformen X, tidigare Twitter, ett kryptiskt meddelande till sina följare.
“Ibland ser vi bubblor. Ibland finns det något att göra åt det. Ibland är det enda vinnande draget att inte spela”.
Teknikaktier och spekulation
Han har ofta varit skeptiskt till plötsliga börsuppgågnar som bara bygger på spekulation och övervärdering snarare än faktiskt uppvisat värde på teknikmarknaden. Han är även kritisk till USA:s höga skuldsättning, och menat att spekulation och indexfonder bidrog till finanskrisen.
Finanskrisen 2.0?
I synnerhet motsätter han sig att teknikbolagen som rider på AI-vågen skulle vara korrekt värderade, exempelvis Nvidia som nyligen värderades till över 5 000 miljarder dollar.
I inlägget nämner inte Burry vilken bubbla han syftar på, men det är troligt att han menar AI- och teknikaktiebubblan. Hans fond Scion Asset Management har sålt nästan alla sina börsnoterade aktier i år, och ersätt dem med placeringar mot Nvidia och Kina. Det rapporterar Bloomberg
Ett lobbydrama i Bryssel visar hur EU:s gröna industri allt mer fångas mellan politik, juridik och Kina-beroende. Kinesiska Huawei, världens största producent av telekommunikationsutrustning, anklagas för att med mutor otillbörligt försökt påverka olika EU-institutioner. Anklagelserna ledde till att EU startade en utredning varpå SolarPower Europe, SPE, den mäktigaste lobbyorganisationen inom solenergi uteslöt Huawei att medverka. …