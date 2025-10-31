Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Förutsåg finanskrisen – varnar för ny bubbla: "Spela inte"

finanskrisen
Finanskraschen 2008-2009 förutsågs av Michael Burry, till vänster porträtterad av Christian Bale i filmen Big Short. Foto: IMDB, Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Michael Burry förutsåg den amerikanska bostadskrisen 2008, som ledde till finanskrisen som fick efterskalv i hela världen. Nu varnar han för en ny krasch, i det första inlägget på X, tidigare Twitter, på två år.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

USA:s statskuld fortsätter att ticka upp samtidigt som det politiska läget är låst.
Spela klippet

USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"

29 okt. 2025
ANNONS

Michael Burry blev känd för att ha förutspått finanskrisen 2008-2009, något som populariserades genom storfilmen The Big Short där Burry spelades av Christian Bale.

Nu skriver han för första gången på två år på sociala medieplattformen X, tidigare Twitter, ett kryptiskt meddelande till sina följare.

“Ibland ser vi bubblor. Ibland finns det något att göra åt det. Ibland är det enda vinnande draget att inte spela”.

Teknikaktier och spekulation

Han har ofta varit skeptiskt till plötsliga börsuppgågnar som bara bygger på spekulation och övervärdering snarare än faktiskt uppvisat värde på teknikmarknaden. Han är även kritisk till USA:s höga skuldsättning, och menat att spekulation och indexfonder bidrog till finanskrisen.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

26 okt. 2025

Finanskrisen 2.0?

I synnerhet motsätter han sig att teknikbolagen som rider på AI-vågen skulle vara korrekt värderade, exempelvis Nvidia som nyligen värderades till över 5 000 miljarder dollar.

I inlägget nämner inte Burry vilken bubbla han syftar på, men det är troligt att han menar AI- och teknikaktiebubblan. Hans fond Scion Asset Management har sålt nästan alla sina börsnoterade aktier i år, och ersätt dem med placeringar mot Nvidia och Kina. Det rapporterar Bloomberg

Läs mer om ekonomi:

ANNONS

Statliga insättningsgarantin höjs – med 100 000 kronor

Elbilsrevolutionen 2025: “Billigare än bensinbil”

Pensionsexpert varnar: Allmän pension under hälften av slutlönen

Bekräftat: AI tar människornas jobb – börjar med mellancheferna

Kristerssons dråpslag: En av fyra får inte sänkt skatt i januari

Sjuksköterskan har 6,5 miljoner – när kan hon gå i pension?

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
big shortBörsenfinanskrisen 2008Michael BurryUSAWall Street
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS