Fords vd Jim Farley väljer att rikta strålkastarna bort från Elon Musk och Tesla för att i stället ta upp kampen mot Kinas elbilsjätte BYD.
Fords vd sågar Teslas utbud – nu är siktet inställt på Kina
Jim Farley konstaterar krasst att amerikanska Tesla inte har ett ”uppdaterat fordon”, även om han i sak tycker bra om Tesla.
Men nu handlar det om en ny marknadsrealitet och enligt Ford-chefen har Teslas modeller börjat visa tecken på ålder i en bransch där produktcyklerna blir allt kortare och konkurrensen hårdare.
I ljuset av det måste Ford, om Detroitföretaget vill bli bäst i världen, fokusera på rivalerna utomlands och främst snegla på kinesiska Xiaomi och särskilt den ledande elbilstillverkaren BYD.
Fords vd: BYD är bäst
Fords vd anser att BYD är ”bäst i branschen” när det gäller kostnader, leveranskedja, tillverkning och immateriella rättigheter.
BYD har tidigare kört förbi Tesla som världens största elbilstillverkare sett till volym. Nu har Tesla återtagit översta pallplaceringen, men bolagets senaste kvartalssiffror är knappast övertygande.
BYD har däremot blivit det nya riktmärket för kostnadseffektivitet, vertikal integration och innovation.
Tesla går bort i valet
Farley slår fast att om man som amerikan vill se västvärlden slå Kina i bilbranschen, då är det BYD som måste skuggas snarare än Elon Musks Tesla. Han beskriver den kinesiska jättens grepp om leveranskedjan och deras förmåga att tillverka bilar med en precision och till en kostnad som amerikanska elbilsproducenter, däribland Tesla, har svårt att matcha.
Det här säger Jim Farley i podcasten Rapid Response, berättar Fortune.
Läs också: Lyxiga tyska elbilar ska mosa Tesla och BYD DagensPS
Så ser Fords taktik ut
Ford satsar nu miljarder på att utveckla en ny, billig elbilsplattform. Målet är att kunna erbjuda elbilar för runt 30 000 dollar, en prisklass där Ford tror att nästa stora våg av amerikanska köpare finns. Det handlar om att gå ifrån de stora, dyra elektriska pickuperna och i stället tillhandahålla fordon som den breda massan har råd med.
Utmaningen från Kina är dock inte bara teknisk utan även existentiell. Farley har tidigare varnat för att en okontrollerad import av kinesiska bilar till USA skulle kunna få förödande konsekvenser för den inhemska industrin. Han pekar på att kinesiska biltillverkare har en enorm överkapacitet och får kraftigt statligt stöd, vilket gör att konkurrensen inte sker på lika villkor.
Tullar stoppar BYD i USA
Kinesiska elbilar säljs inte i dag i USA på grund av en 100-procentig tull som införts av ex-presidenten Joe Biden och som bibehållits av nuvarande presidenten Donald Trump.
Samtidigt som Farley förbereder Ford för strid, döljer han inte sin beundran för den kinesiska innovationstakten. Han har själv erkänt att han under ett halvår körde en Xiaomi SU7, en elbil från den kinesiska teknikjätten, och att han hade svårt att skiljas från den.
Trots en tull på upp till 38,1 procent i EU ökade BYD sin europeiska försäljning med nästan tre gånger i början av året.
Kina är världsledande inom elbilstillverkning. BYD grundades 1995 som en batteritillverkare men övergick till biltillverkning 2003.
Se klippet: Video: Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år DagensPS
Missa inte: Elon Musk skrattade åt BYD – får nu äta upp det DagensPS