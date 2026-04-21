Fords vd sågar Teslas utbud – nu är siktet inställt på Kina

Tesla går bort i valet

Farley slår fast att om man som amerikan vill se västvärlden slå Kina i bilbranschen, då är det BYD som måste skuggas snarare än Elon Musks Tesla. Han beskriver den kinesiska jättens grepp om leveranskedjan och deras förmåga att tillverka bilar med en precision och till en kostnad som amerikanska elbilsproducenter, däribland Tesla, har svårt att matcha.

Det här säger Jim Farley i podcasten Rapid Response, berättar Fortune.

Så ser Fords taktik ut

Ford satsar nu miljarder på att utveckla en ny, billig elbilsplattform. Målet är att kunna erbjuda elbilar för runt 30 000 dollar, en prisklass där Ford tror att nästa stora våg av amerikanska köpare finns. Det handlar om att gå ifrån de stora, dyra elektriska pickuperna och i stället tillhandahålla fordon som den breda massan har råd med.

Utmaningen från Kina är dock inte bara teknisk utan även existentiell. Farley har tidigare varnat för att en okontrollerad import av kinesiska bilar till USA skulle kunna få förödande konsekvenser för den inhemska industrin. Han pekar på att kinesiska biltillverkare har en enorm överkapacitet och får kraftigt statligt stöd, vilket gör att konkurrensen inte sker på lika villkor.

Tullar stoppar BYD i USA

Kinesiska elbilar säljs inte i dag i USA på grund av en 100-procentig tull som införts av ex-presidenten Joe Biden och som bibehållits av nuvarande presidenten Donald Trump.

Samtidigt som Farley förbereder Ford för strid, döljer han inte sin beundran för den kinesiska innovationstakten. Han har själv erkänt att han under ett halvår körde en Xiaomi SU7, en elbil från den kinesiska teknikjätten, och att han hade svårt att skiljas från den.

Trots en tull på upp till 38,1 procent i EU ökade BYD sin europeiska försäljning med nästan tre gånger i början av året.

Kina är världsledande inom elbilstillverkning. BYD grundades 1995 som en batteritillverkare men övergick till biltillverkning 2003.

