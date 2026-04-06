Tesla återtog elbilskronan – men siffrorna avslöjar sprickor

Trots det missade Tesla analytikernas förväntningar, enligt Reuters. Bolaget producerade betydligt fler bilar än det sålde. Resultatet blev ett växande osålt lager på över 50 000 enheter.

Kinas policyskifte förändrade spelplanen

Bakom siffrorna ligger ett policyskifte i Kina. Sedan årsskiftet har landets fulla skatteundantag för elbilar avskaffats. Köpare betalar nu 5 procent i inköpsskatt på nya elfordon. Reglerna gäller till och med 2027.

Kinesiska myndigheter har samtidigt infört regler mot att sälja bilar under tillverkningskostnad. Det var ett slag mot det brutala priskriget som präglat marknaden, och det drabbade framför allt BYD rapporterar The Street.

Det kinesiska storbolagets totala bilförsäljning har fallit i sju månader i rad. Under första kvartalet var nedgången omkring 30 procent.

BYD siktar ändå på att sälja 1,5 miljoner fordon utanför Kina under 2026, med planerad lokal produktion i Europa och Indonesien.