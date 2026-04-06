Kommentar: Tesla levererade 358 000 fordon under första kvartalet och passerade BYD som världens största elbilstillverkare. Men kvartalet var bolagets svagaste på ett år, och över 50 000 bilar blev stående osålda.
Tesla återtog elbilskronan – men siffrorna avslöjar sprickor
Elbilsjätten rapporterade 358 023 levererade fordon under årets tre första månader. Det räckte för att köra om kinesiska BYD, vars renodlade elbilsförsäljning landade på 310 389 enheter. Tillväxten var 6,5 procent jämfört med samma period förra året.
Trots det missade Tesla analytikernas förväntningar, enligt Reuters. Bolaget producerade betydligt fler bilar än det sålde. Resultatet blev ett växande osålt lager på över 50 000 enheter.
Kinas policyskifte förändrade spelplanen
Bakom siffrorna ligger ett policyskifte i Kina. Sedan årsskiftet har landets fulla skatteundantag för elbilar avskaffats. Köpare betalar nu 5 procent i inköpsskatt på nya elfordon. Reglerna gäller till och med 2027.
Kinesiska myndigheter har samtidigt infört regler mot att sälja bilar under tillverkningskostnad. Det var ett slag mot det brutala priskriget som präglat marknaden, och det drabbade framför allt BYD rapporterar The Street.
Det kinesiska storbolagets totala bilförsäljning har fallit i sju månader i rad. Under första kvartalet var nedgången omkring 30 procent.
BYD siktar ändå på att sälja 1,5 miljoner fordon utanför Kina under 2026, med planerad lokal produktion i Europa och Indonesien.
Efterfrågan ojämn trots stigande bensinpriser
Teslas Kina-tillverkade bilar ökade 8,7 procent i mars, drivet av stark europeisk efterfrågan på Shanghai-byggda fordon.
Men den amerikanska hemmamarknaden pressas av slopade elbilssubventioner och hårdnande konkurrens.
Stigande bensinpriser, till följd av Irankriget och stängningen av Hormuzsundet, driver fler konsumenter mot elbilar.
Det ger en tillfällig medvind, men det är inte samma sak som strukturellt stark efterfrågan.
Model 3 och Y bär hela bördan
Tesla förlitar sig fortfarande på Model 3 och Model Y. Investerarna väntar på att bolagets satsningar på robotaxi och humanoida robotar ska ge resultat, men det ligger längre bort.
Bolaget vann kvartalet. Men kampen om elbilsmarknaden handlar allt mindre om leveransvolymer och allt mer om geopolitik, subventioner och lokal produktion. BYD:s expansion i Europa kan snabbt ändra maktbalansen igen.
Tesla är tillbaka på tronen.
Men hur länge bolaget sitter kvar där avgörs inte i Fremont, utan i Bryssel, Peking och Washington.