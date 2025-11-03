Dagens PS
Dagensps.se
Motor

USA:s elbilsmarknad kraschar

Den amerikanska marknadem för elbilar rasar. (Foto: Bob Osias / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Ford, Hyundai och Kia rapporterar stora försäljningstapp efter att Trump-administrationen avskaffade subventioner på upp till 71.000 kronor per bil. USA halkar efter i den globala elbilsracet.

Den amerikanska elbilsmarknaden drabbades av kraftiga försäljningsras under oktober, efter att de federala skattelättnaderna för elbilar togs bort den 1 oktober.

Flera stora biltillverkare rapporterade måndagen dramatiska nedgångar jämfört med både föregående år och september månad.

Ford, som är trea på den amerikanska elbilsmarknaden, redovisade en minskning på 25 procent för sina helelektriska fordon jämfört med oktober 2024, rapporterar CNBC. Mach-E-crossovern backade 12 procent medan den populära F-150 Lightning föll med 17 procent.

USA stänger samtliga statliga laddstationer för elbilar

Amerikanska myndigheten GSA, som ansvarar för federala byggnader, har beslutat att stänga ner alla sina laddstationer för elbilar. Beslutet motiveras med

Svagt för asiatiska tillverkare

Ännu tyngre gick det för de sydkoreanska biltillverkarna. Kia och Hyundais främsta elbilsmodeller rasade mellan 52 och 71 procent jämfört med samma månad föregående år.

Hybridbilar har sålt bättre än elbilar i USA. (Foto: Andrew Roberts / Unsplash)

Nedgångarna var ännu mer dramatiska när man jämför med september, som markerade slutet på ett rekordkvartal för elbilsförsäljningen i USA innan skatteavdragen försvann. Hyundais Ioniq 5 och Ioniq 9 föll med 80 respektive 71 procent från september till oktober.

För japanska Toyota var situationen än mer dyster. Företagets enda helelektriska modell, BZ, sålde endast 18 exemplar under oktober att jämföra med 1.401 fordon samma månad året innan och 61 bilar i september, enligt CNBC.

Bakom de stora rasen ligger Trump-administrationens beslut att ta bort det federala elbilsstödet på upp till 7.500 dollar, motsvarande cirka 71.000 kronor per bil.

Många köpare valde att förlägga sina köp till september för att hinna få del av krediterna, vilket ledde till rekordförsäljning under tredje kvartalet.

USA halkar efter globalt gällande elbilar

Den svaga utvecklingen understryker hur USA, världens näst största bilmarknad, halkar efter i den globala elbilsomställningen.

Medan elbilar och hybrider stod för nästan 30 procent av nyförsäljningen i Storbritannien förra året. Nästan hälften av försäljningen i Kina, ligger USA efter med endast 10 procent i augusti, rapporterar BBC.

Analytiker pekar på att USA har haft ett jämförelsevis svagt statligt stöd för elbilssektorn. Det till skillnad från länder som Kina, Storbritannien och övriga Europa där olika subventioner, inbytesprogram och regelverk har drivit på utvecklingen.

President Donald Trump, som har kallat klimatförändringen en “bluff”, har aktivt arbetat för att skrota många av de stödåtgärder som förra presidenten Joe Biden införde.

Hybridbilar trotsar trenden

En ljuspunkt i statistiken var dock hybridbilarna. Hyundais försäljning av hybridmodeller ökade med 41 procent under oktober, vilket innebar att bolagets totala “elektrifierade” fordonsförsäljning faktiskt steg med 8 procent.

“Samtidigt som den upphörda federala skattelättnaden påverkade försäljningen av elbilar i oktober månad, såg vi fortfarande en stark efterfrågan inför den förändringen, och vi är fortfarande övertygade om att marknaden kommer att återställas”, säger Hyundai Motors Nordamerika-chef Randy Parker till CNBC.

Tesla dominerar fortfarande den amerikanska elbilsmarknaden med en marknadsandel på 43,1 procent, följt av General Motors med 13,8 procent.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

