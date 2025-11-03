USA:s elbilsmarknad kraschar

Den amerikanska elbilsmarknaden drabbades av kraftiga försäljningsras under oktober, efter att de federala skattelättnaderna för elbilar togs bort den 1 oktober.

Flera stora biltillverkare rapporterade måndagen dramatiska nedgångar jämfört med både föregående år och september månad.

Ford, som är trea på den amerikanska elbilsmarknaden, redovisade en minskning på 25 procent för sina helelektriska fordon jämfört med oktober 2024, rapporterar CNBC. Mach-E-crossovern backade 12 procent medan den populära F-150 Lightning föll med 17 procent.

Svagt för asiatiska tillverkare

Ännu tyngre gick det för de sydkoreanska biltillverkarna. Kia och Hyundais främsta elbilsmodeller rasade mellan 52 och 71 procent jämfört med samma månad föregående år.

Hybridbilar har sålt bättre än elbilar i USA. (Foto: Andrew Roberts / Unsplash)

Nedgångarna var ännu mer dramatiska när man jämför med september, som markerade slutet på ett rekordkvartal för elbilsförsäljningen i USA innan skatteavdragen försvann. Hyundais Ioniq 5 och Ioniq 9 föll med 80 respektive 71 procent från september till oktober.

För japanska Toyota var situationen än mer dyster. Företagets enda helelektriska modell, BZ, sålde endast 18 exemplar under oktober att jämföra med 1.401 fordon samma månad året innan och 61 bilar i september, enligt CNBC.

Bakom de stora rasen ligger Trump-administrationens beslut att ta bort det federala elbilsstödet på upp till 7.500 dollar, motsvarande cirka 71.000 kronor per bil.

Många köpare valde att förlägga sina köp till september för att hinna få del av krediterna, vilket ledde till rekordförsäljning under tredje kvartalet.