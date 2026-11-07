Börsnoterat fondbolag fällda för korruption – 1,5 miljarder gick till gmail-konto

Fonden sköter Kuwaits socialförsäkring, ungefär som Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan gör i Sverige, och placerar pengarna på marknaden. Bolag som ville förvalta pengarna betalade provision till mellanhänder, som i sin tur delade med sig till fondchefen.

Mutorna gick till hus i London och Thailand

Eftersom provisionerna kom ur avgifter som drogs från fondens egna placeringar stod pensionsfonden enligt domen i praktiken själv för mutorna. Fondchefen köpte bland annat ett hus i London för 6,7 miljoner pund och en villa i Thailand.

Man Group var ett av bolagen. Dess del är de 155 miljoner dollar, cirka 1,5 miljarder kronor, som bolaget betalade mellanhanden enligt ett avtal som gällde i 20 år. Från den första placeringen 1996 blev det i snitt nära 100 miljoner kronor om året, och en stor del gick vidare till fondchefen.

Mellanhanden hade inget synligt kontor men var ändå 2012 bolagets näst största mellanhand i världen, med så gott som allt kapital från pensionsfonden, som internt kallades ”big ticket saviour”, räddaren med de stora beloppen. Bolagets huvudkontakt på fonden hade aldrig träffat honom.

Egen bedömning: Obefintlig och försumbar

Enligt Man Groups egna regler mot penningtvätt var det misstänkt att ”en mellanhand är inblandad och det verkar inte finnas något verkligt behov av honom”. När bolaget granskade samarbetet 2012 skrev chefsjuristen att mellanhandens roll ”tycks vara obefintlig eller försumbar”, men ledningen godkände det ändå.

Domaren slår fast att två tidigare chefer på bolagets Mellanösternkontor kände till mutorna, och därför hålls bolagen ansvariga, men enligt honom visste varken ledningen eller de som granskade samarbetet om dem.

”Vi håller inte med om beslutet, men det här är en gammal fråga som rör ett avslutat avtal som ingicks för över 30 år sedan”, säger en talesperson för Man Group. Bolaget har inte sagt om domen överklagas.

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Aktien föll 6,4 procent till 301 pence på fredagen. Beloppet motsvarar 59 procent av koncernens vinst före skatt under första halvåret. Vad bolaget slutligen ska betala avgörs enligt dess börsmeddelande vid en förhandling i mitten av november.