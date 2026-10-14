Avspärrade hyllor i varuhusjätten Galeria – varor ägs av andra

Resten av lagret har långivaren Gordon Brothers som säkerhet, och största delen tillhör därmed inte längre varuhusbolaget. Inte ens ett välfungerande fjärde kvartal kan rädda bolaget, bedömer tidningen, trots att många varuhus tar nära halva årsomsättningen under årets tre sista månader.

Dagens PS rapporterade den 2 oktober att 83 varuhus och 12 000 jobb hotades sedan kedjan ansökt om insolvens vid domstolen i Düsseldorf.

Karstadt och Kaufhof drev som mest drygt 300 varuhus med över 160 000 anställda. Nedgången till 12 000 anställda är 92 procent.

280 miljoner i lönekostnad per månad

Arbetsmarknadsmyndigheten Bundesagentur für Arbeit har beviljat lönegaranti, så kallat Insolvenzgeld, för 9 650 av Galerias 11 250 anställda. Gastronomi- och livsmedelsdelen omfattas av en separat ansökan. Lönerna uppges kosta knappt 25 miljoner euro i månaden, cirka 280 miljoner kronor, skrev Handelsblatt den 13 oktober.

I juni fick Galeria en kreditram på upp till 160 miljoner euro av den amerikanska finansiären Gordon Brothers, motsvarande cirka 1,8 miljarder kronor. Varorna i butikerna är säkerheten, och större delen av lånet gick direkt till gamla skulder och förfallna hyror, enligt Unternehmeredition.

Förvaltaren får bara nio procent av det varorna säljs för. Fyra procent täcker arbetet med att fastställa säkerheten och fem procent att sälja den, enligt den tyska insolvenslagen. Det som finns kvar går sedan till den borgenär som har säkerheten.