I de tyska Galeria-varuhusen står hela hyllor bakom avspärrningsband. Drygt hälften av sortimentet tillhör leverantörerna, och resten är pantsatt till en långivare. Därför kan sannolikt inte ens julhandeln rädda bolaget.
Avspärrade hyllor i varuhusjätten Galeria – varor ägs av andra
I Galeria-varuhuset i Düsseldorf står kläder från Fynch Hatton och stekpannor från Fissler bakom rödvitt avspärrningsband. På skyltar står att varorna från just de märkena tillfälligt inte går att köpa. Bakom spärrarna ligger leverantörernas återtagandeförbehåll, som gäller drygt hälften av sortimentet, skriver Handelsblatt.
Resten av lagret har långivaren Gordon Brothers som säkerhet, och största delen tillhör därmed inte längre varuhusbolaget. Inte ens ett välfungerande fjärde kvartal kan rädda bolaget, bedömer tidningen, trots att många varuhus tar nära halva årsomsättningen under årets tre sista månader.
Dagens PS rapporterade den 2 oktober att 83 varuhus och 12 000 jobb hotades sedan kedjan ansökt om insolvens vid domstolen i Düsseldorf.
Karstadt och Kaufhof drev som mest drygt 300 varuhus med över 160 000 anställda. Nedgången till 12 000 anställda är 92 procent.
280 miljoner i lönekostnad per månad
Arbetsmarknadsmyndigheten Bundesagentur für Arbeit har beviljat lönegaranti, så kallat Insolvenzgeld, för 9 650 av Galerias 11 250 anställda. Gastronomi- och livsmedelsdelen omfattas av en separat ansökan. Lönerna uppges kosta knappt 25 miljoner euro i månaden, cirka 280 miljoner kronor, skrev Handelsblatt den 13 oktober.
I juni fick Galeria en kreditram på upp till 160 miljoner euro av den amerikanska finansiären Gordon Brothers, motsvarande cirka 1,8 miljarder kronor. Varorna i butikerna är säkerheten, och större delen av lånet gick direkt till gamla skulder och förfallna hyror, enligt Unternehmeredition.
Förvaltaren får bara nio procent av det varorna säljs för. Fyra procent täcker arbetet med att fastställa säkerheten och fem procent att sälja den, enligt den tyska insolvenslagen. Det som finns kvar går sedan till den borgenär som har säkerheten.
Så lite fick leverantörerna sist
Detta är kedjans fjärde insolvensförfarande på sex år. I insolvensplanen 2023 skulle oprioriterade borgenärer sannolikt få bara 2 till 3,5 procent av sina fordringar, rapporterade Cash med hänvisning till Wirtschaftswoche. Planen antogs, och domstolen i Essen avslutade förfarandet i maj.
I de tre tidigare förfarandena skrev leverantörer och fastighetsägare tillsammans av omkring 4,2 miljarder euro, cirka 47 miljarder kronor, enligt Unternehmeredition.
Tyskland är Sveriges största exportmarknad, med svensk export för 128,9 miljarder kronor till och med juli i år. En svag tysk ekonomi dämpar svensk export, särskilt inom industrin, skrev Realtid 2024.
PS analys
År 2006 lämnade fastigheterna varuhusrörelsen och kom tillbaka som hyra, en fast kostnad i en verksamhet med fallande intäkter. Varje ny ägare kunde därefter köpa billigt just därför att hyresavtalen låg kvar.
Nu har samma sak hänt med varorna. De står kvar i hyllorna, men tillhör leverantörerna eller är pantsatta, och det gör julhandeln till en sämre affär än den ser ut att vara. Säljer varuhusen bra går nio kronor av tio till långivaren, medan staten betalar lönerna. Säljer de dåligt finns inget kvar att dela.
För en leverantör avgörs utfallet inte av hur förfarandet sköts, utan av vilka förbehåll som skrevs in i avtalen innan det inleddes. Alternativet var värt 2 till 3,5 procent förra gången.
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