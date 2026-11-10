EU granskar fondaffär för 59 miljarder – svenska fonder nämns

Allfunds förmedlar fonder från drygt 1 400 fondbolag till över 900 distributörer, som säljer dem vidare till sparare i 66 länder. Vid utgången av september administrerade plattformen 1,97 biljoner euro, enligt bolagets niomånadersrapport.

Det svenska fondsparandet noterar ännu ett nytt rekord. Den samlade fondförmögenheten överstiger nu 10 200 miljarder kronor. (Foto: Pexels)

Omräknat blir det drygt 21 600 miljarder kronor, ungefär dubbelt så mycket som hela den svenska fondförmögenheten, som enligt Fondbolagens förening låg på rekordhöga 10 344 miljarder kronor i september.

I formuläret, som Reuters har tagit del av, frågar kommissionen om affären får fler sparare att köpa fonder från andra EU-länder, till exempel spanska investerare som köper svenska fonder. Kunderna ska också svara på om det finns realistiska alternativ till de båda bolagen och om de skulle betala högre avgifter för de fördelar som affären kan ge.

Bolagen lovar ett bredare fondutbud

Deutsche Börse äger redan Clearstream Fund Services, som sköter förvaring och avveckling av fondandelar. Enligt bolagen kompletterar verksamheterna varandra, eftersom Allfunds styrka är distributionen, och Deutsche Börses vd sade när köpet presenterades i januari att det kommer att ”skapa ett ledande bolag i sektorn, som bättre tillgodoser kundernas behov”.

I samma pressmeddelande skriver bolagen att affären passar in i EU:s sparande- och investeringsunion, eftersom slutkunderna enligt dem får enklare tillgång till fonder och ett större urval.

Sparande- och investeringsunionen är kommissionens eget projekt för att fonder ska bli lättare att sälja över gränserna. EU:s finanskommissionär Maria Luís Albuquerque har beskrivit målet som en marknad med både större skala och mer konkurrens.

”När marknaderna förblir uppdelade efter nationsgränser får investerarna färre alternativ, mindre konkurrens mellan aktörerna och ofta högre kostnader”, sade hon i ett tal i maj, och lade till att åtgärderna för fondmarknaden ska främja skala och konkurrens, ”vilket bör leda till effektivare produkter och lägre avgifter”.

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Euronexts vd Stéphane Boujnah. (Foto: Lise Åserud/NTB)/TT)

Konkurrensprövningen ska avgöra om en större plattform får så få utmanare att avgifterna kan höjas, och kommissionen har stoppat Deutsche Börse av just det skälet tidigare.

2012 stoppades samgåendet med NYSE Euronext eftersom den nya koncernen skulle få en monopolliknande ställning i handeln med börshandlade derivat i Europa.