Hackerattack mot Femernbygget: Fartygen ligger stilla

Vår entreprenör FLC har informerat oss om att de har utsatts för en cyberhändelse.

FLC är dock inget enskilt företag. Bakom namnet står åtta bolag från fem länder, enligt Femern A/S. Där finns franska Vinci, danska Per Aarsleff, tyska Wayss & Freytag och belgiska CFE. Flera av bolagen ingår dessutom i samma koncerner, som de två nederländska BAM-bolagen.

Per Aarsleff är börsnoterat. Bolaget var den 12 oktober värderat till omkring 14 miljarder danska kronor, cirka 21 miljarder svenska kronor.

Vakterna registrerar personalen för hand

De anställda får inte logga in på wifi, eller öppna datorer eller mejl från FLC. Passersystemet är dessutom utslaget, vilket tvingar vakterna att registrera personalen manuellt vid grindarna, rapporterade Transportmagasinet med hänvisning till Folketidende. Danmarks största infrastrukturprojekt står därmed stilla.

Mycket är ännu okänt. Sund & Bælt har inte sagt exakt vilka system som slagits ut, hur omfattande avbrottet är eller vem som kan ligga bakom.