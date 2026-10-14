En hackerattack mot bygget av Femerntunneln mellan Danmark och Tyskland har fått Danmarks beredskapsminister att kalla in partierna bakom landets cyberstrategi.Vakterna registrerar personalen för hand, anställda får inte öppna sina datorer och flera fartyg ligger stilla.
Hackerattack mot Femernbygget: Fartygen ligger stilla
Den drabbade huvudentreprenören är Femern Link Contractors. Jens Villemoes, presschef på Sund & Bælt, skriver i ett pressmeddelande att:
Vår entreprenör FLC har informerat oss om att de har utsatts för en cyberhändelse.
FLC är dock inget enskilt företag. Bakom namnet står åtta bolag från fem länder, enligt Femern A/S. Där finns franska Vinci, danska Per Aarsleff, tyska Wayss & Freytag och belgiska CFE. Flera av bolagen ingår dessutom i samma koncerner, som de två nederländska BAM-bolagen.
Per Aarsleff är börsnoterat. Bolaget var den 12 oktober värderat till omkring 14 miljarder danska kronor, cirka 21 miljarder svenska kronor.
Vakterna registrerar personalen för hand
De anställda får inte logga in på wifi, eller öppna datorer eller mejl från FLC. Passersystemet är dessutom utslaget, vilket tvingar vakterna att registrera personalen manuellt vid grindarna, rapporterade Transportmagasinet med hänvisning till Folketidende. Danmarks största infrastrukturprojekt står därmed stilla.
Mycket är ännu okänt. Sund & Bælt har inte sagt exakt vilka system som slagits ut, hur omfattande avbrottet är eller vem som kan ligga bakom.
Ministern kallar in partierna
Lisbeth Bech-Nielsen (SF) är dansk minister för samhällssäkerhet och beredskap, och kallar in partierna till ett möte. Mötet gäller vilka åtgärder som kan sättas in. Hon säger enligt Ritzau att:
Den allvarliga hotbilden och den senaste tidens händelser är skälet till att jag har kallat in partierna… Det är för tidigt att dra slutsatser, och myndigheterna utreder händelsen.
Tunneln ska korta bilresan med 1,5 timmar
Dagens PS rapporterade i maj att tunneln sparar svenska bilister omkring en och en halv timme och 16 mil på vägen till Tyskland. Eftersom bilresan från Malmö till Hamburg via Jylland i dag tar drygt sju timmar är vinsten omkring en femtedel.
Tunneln blir 17,6 kilometer lång mellan Rødbyhavn i Danmark och Puttgarden i Tyskland, och ska öppna omkring 2031. Anläggningsbudgeten är 52,6 miljarder danska kronor i 2015 års priser, enligt Sund & Bælt.
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