På ett års sikt väntas inflationen enligt måttet KPIF ligga på 2,3 procent, enligt den senaste mätningen. I oktober låg förväntningarna på 2,2 procent.
Förväntningar på inflationen om ett år stiger
Inflationsförväntningarna bland marknadsaktörer dämpas något på två respektive fem års sikt, enligt en månatlig rapport från Origo Group.
Men på ett års sikt rör sig förväntningarna i stället ett snäpp uppåt, visar rapporten.
Inflationsförväntningarna stiger något
På ett års sikt väntas inflationen enligt måttet KPIF ligga på 2,3 procent, enligt den senaste mätningen. I oktober låg förväntningarna på 2,2 procent.
På två års sikt räknar aktörerna på penningmarknaden med en KPIF-inflation på 2,0 procent – i linje med Riksbankens inflationsmål. Där väntas den sedan ligga kvar även på fem års sikt, enligt Origos enkät.
I enkäten deltog ett 50-tal aktörer på den svenska penningmarknaden.
Förväntningarna vad gäller höjningar av Riksbankens styrränta ökar marginellt, visar mätningen. Styrräntan – i dag på 2,0 procent – beräknas i snitt ligga på 2,4 procent om två år. Det kan jämföras med 2,3 procent i oktoberrapporten.