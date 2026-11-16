Förväntningar på inflationen om ett år stiger

Inflationsförväntningarna stiger något

På ett års sikt väntas inflationen enligt måttet KPIF ligga på 2,3 procent, enligt den senaste mätningen. I oktober låg förväntningarna på 2,2 procent.

På två års sikt räknar aktörerna på penningmarknaden med en KPIF-inflation på 2,0 procent – i linje med Riksbankens inflationsmål. Där väntas den sedan ligga kvar även på fem års sikt, enligt Origos enkät.

I enkäten deltog ett 50-tal aktörer på den svenska penningmarknaden.

Förväntningarna vad gäller höjningar av Riksbankens styrränta ökar marginellt, visar mätningen. Styrräntan – i dag på 2,0 procent – beräknas i snitt ligga på 2,4 procent om två år. Det kan jämföras med 2,3 procent i oktoberrapporten.