Nya kontonummer till alla – största finansiella projektet i EU

Ska inte behöva memoreras

Till skillnad från IBAN kan ursprungslandet inte längre identifieras från numret. Privatpersoner får exakt ett DEAN-nummer, medan företag kan ha flera. Det tilldelas centralt så snart banken eller betaltjänstleverantören har identifierat kunden för den digitala euron.

Planen är att du ska slippa memorera det. I vardagen räcker det med ett alias, till exempel ditt eget mobilnummer, som är kopplat till DEAN i bakgrunden. Detta pågår redan i ett pilotprojekt.

Inget beslut har fattats om införandet av den digitala euron. I juli antog Europaparlamentets plenarsession sin ståndpunkt om den digitala euron och godkände förhandlingar med rådet, som representerar medlemsstaterna, om en lag om inrättandet av den digitala euron. Projektet förväntas gå in i den officiella testfasen nästa år, rapporterar finska Verkkouutiset.

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Systemet kommer inte att automatiskt implementeras i Sverige då vi inte är med i euron, men högst sannolikt kommer även de svenska bankerna haka på tjänsten, åtminstone som ett tillval för den som vill handla med Europa.

Huruvida systemet slutligen kommer att integreras i EU-medborgarnas bankappar beror på kommande lagstiftningsbeslut.

Vill minska beroende av USA:s jättar

Så varför detta nya system?

Officiellt handlar det om dataskydd och att säkerställa en smidig digital euro.

Det finns dock också ett ekonomisk-politiskt mål bakom det: Europa vill minska sitt beroende av stora amerikanska betalningssystem som Visa, Mastercard och PayPal, skriver Verkkouutiset.

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