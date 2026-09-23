Svenska bankkunder blir allt mindre nöjda, medan finska kunder ger sina banker betydligt högre betyg. Personlig service höjer betygen rejält i båda länderna.
Bankkundernas betyg faller i Sverige – i Finland blir kunderna mer nöjda
Svenska bankkunder ger bankerna ett allt lägre betyg. Det visar Svenskt Kvalitetsindex, SKI:s, bankstudie för 2026. Betyget bland privatkunder faller från 67,1 till 66,0. För hela bankmarknaden ligger snittet på 65,1.
Sparbankerna toppar mätningen med 75,2 poäng. Bland storbankerna ligger Handelsbanken högst på 68,2, Swedbank hamnar sist på 60,3. Skillnaden mellan banken med högst och lägst kundbetyg är därmed närmare 15 poäng.
Personlig relation ökar betyget
SKI:s undersökning bygger på 15 112 intervjuer med privatkunder och 7 924 med företagskunder.
En av de tydligaste skillnaderna handlar om kontakt med den personliga kontakten med banken. Kunder som har en personlig bankkontakt ger sin bank 72,9 i betyg. För kunder utan personlig kontakt är motsvarande siffra 63,2.
”Bankerna får bättre betyg för service, men helhetsupplevelsen försvagas. Samtidigt är mönstret slående: kunder som har en personlig relation med banken är betydligt nöjdare och allra nöjdast är de där banken själv tar initiativ. Det är en tydlig signal till bankerna; kundrelationen behöver bli mer aktiv, inte bara mer digital”, säger Johan Parmler, vd för SKI, i ett pressmeddelande.
Finska bankkunderna mer nöjda
Intressant nog har Finland en liknande undersökning från ESPI Rating som också redovisades i dagarna. Men finländarna nöjda med sina banker, en siffra som stiger för fjärde året i rad.
S-Banken har de mest nöjda bankkunderna i Finland: Över 82 procent säger att de är nöjda. Kundnöjdheten har ökat i fyra år.
”Resultaten är helt fantastiska. Ett varmt tack till våra kunder för deras förtroende och till vår personal för deras utmärkta arbete med att uppnå detta”, säger Anni Hiekkanen, chef för kundrelationer och varumärke på S-Banken, i ett presseddelande.
”Det är särskilt glädjande att se att kundnöjdheten har stärkts för fjärde året i rad”,
Andraplatsen går till Ålandsbanken på 81,4 procent kundnöjdhet, följt av Sparbanken på 77,3 procent. Nordea tar en sjundeplats på 71,7 procent, strax under det under det finska branschsnittet på 73,4.
I Sverige fick Nordea 63,5 poäng i SKI:s privatkundsmätning 2026, vilket också var under snittet.
Olika mätningar – samma motiveringar
Låt vara att mätningarna är gjorda av olika aktörer och därför inte har direkt jämförbara siffror. Man kan ändå slå fast att trenden går tydligt åt olika håll i länderna, där finländarna blir mer nöjda med sina banker och svenskarna mer missnöjda över tid.
Bankkunderna i båda länderna motiverar sina betyg på samma sätt:
Den viktigaste är personlig service. Kunder med en personlig bankkontakt ger högre betyg. Finska EPSI konstaterar att fungerande digitala tjänster numera är en grundförväntan. Det som framför allt skiljer bankerna åt är relationen till kunden, personlig rådgivning och upplevelsen av att banken förstår kundens situation.
Läs mer: Här är Sveriges bästa och sämsta banker – storbanken sist
Läs mer: Bankernas relationer med kunderna stukad
Läs mer: Kunderna lämnar – Swedbank skyller på telefonen