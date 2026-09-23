Bankkundernas betyg faller i Sverige – i Finland blir kunderna mer nöjda

Finska bankkunderna mer nöjda

Intressant nog har Finland en liknande undersökning från ESPI Rating som också redovisades i dagarna. Men finländarna nöjda med sina banker, en siffra som stiger för fjärde året i rad.

S-Banken har de mest nöjda bankkunderna i Finland: Över 82 procent säger att de är nöjda. Kundnöjdheten har ökat i fyra år.

”Resultaten är helt fantastiska. Ett varmt tack till våra kunder för deras förtroende och till vår personal för deras utmärkta arbete med att uppnå detta”, säger Anni Hiekkanen, chef för kundrelationer och varumärke på S-Banken, i ett presseddelande.

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”Det är särskilt glädjande att se att kundnöjdheten har stärkts för fjärde året i rad”,

Andraplatsen går till Ålandsbanken på 81,4 procent kundnöjdhet, följt av Sparbanken på 77,3 procent. Nordea tar en sjundeplats på 71,7 procent, strax under det under det finska branschsnittet på 73,4.

I Sverige fick Nordea 63,5 poäng i SKI:s privatkundsmätning 2026, vilket också var under snittet.

Olika mätningar – samma motiveringar

Låt vara att mätningarna är gjorda av olika aktörer och därför inte har direkt jämförbara siffror. Man kan ändå slå fast att trenden går tydligt åt olika håll i länderna, där finländarna blir mer nöjda med sina banker och svenskarna mer missnöjda över tid.

Bankkunderna i båda länderna motiverar sina betyg på samma sätt:

Den viktigaste är personlig service. Kunder med en personlig bankkontakt ger högre betyg. Finska EPSI konstaterar att fungerande digitala tjänster numera är en grundförväntan. Det som framför allt skiljer bankerna åt är relationen till kunden, personlig rådgivning och upplevelsen av att banken förstår kundens situation.

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