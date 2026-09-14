Kryptomiljardären köpte äktenskap för 43 miljoner – ångrar sig

TRX påverkan på marknaden

Sun grundade kryptovalutan TRX, som är den åttonde största i världen med ett marknadsvärde på omkring 32,4 miljarder dollar, motsvarande cirka 311 miljarder kronor, enligt Coingecko.

Nasdaq-noterade Tron Inc har byggt sin balansräkning kring samma token och ägde i maj 693,3 miljoner TRX, enligt The Block. Innehavet motsvarar omkring 2,3 miljarder kronor.

Projektet beskrivs som ovanligt grundarcentrerat, och nyckelpersonsrisk och ryktesrisk pekas ut som konkreta riskfaktorer för TRX, enligt en analys hos Coinstats.

Realtid har rapporterat att den sanktionerade rubelkopplade kryptovalutan A7A5 ges ut på Suns blockkedja.

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Marknaden har ryckt på axlarna

Någon tydlig kursreaktion syns dock inte. TRX handlades på söndagen till omkring 0,34 dollar, vilket är drygt 20 procent under rekordnoteringen på 0,4313 dollar. Handelsvolymen låg på cirka 312 miljoner dollar, en nedgång med drygt 36 procent från dygnet innan, enligt CoinGecko.

Priset har rört sig inom några tiondels procent per dygn under den senaste veckan, och Tron Inc har fortsatt att köpa token under samma period, enligt Kraken.

PS analys

Att kursen står stilla är inte samma sak som att risken är borta. Den som äger TRX äger en position i ett ekosystem där en enda person är både grundare, ansikte utåt och återkommande rubrikmaterial.

För ett börsbolag hade en vd som publicerar intima detaljer om en tidigare partner varit en styrelsefråga. Här finns ingen styrelse att vända sig till.

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