Kryptomiljardären Justin Sun betalade 30 miljoner yuan, motsvarande cirka 43 miljoner kronor, till skådespelaren Jing Tians familj i brudpris. Nu stämmer han dem för att få tillbaka pengarna, och kryptovalutan TRX faller med hans äktenskap.
Kryptomiljardären köpte äktenskap för 43 miljoner – ångrar sig
Ett brudpris är en gammal kinesisk tradition där brudgummens familj ger pengar till brudens familj inför ett giftermål. Det är detta brudpris kryptogrundaren vill ha tillbaka. Dagens PS har tidigare beskrivit Sun och hans roll i mikronationen Liberland.
Allt började med ett inlägg på X
Situationen blev känd efter ett långt inlägg på X med rubriken ”Min flickvän Jing Tian”, som avslutas med att texten är helt fiktiv. Samma dag uppgav dock Suns advokat att en domstol hade tagit upp stämningen mot Jing Tian och hennes föräldrar, enligt Wall Street Journal.
Sun har via sin advokat bekräftat att stämningen gäller just brudpriset, enligt samma källa, och Tian säger å sin sida att hon aldrig skulle sälja sin kärlek för pengar.
Sun är enligt Forbes värd omkring 8,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 81 miljarder kronor, enligt Wall Street Journal. Brudpriset motsvarar ungefär 0,05 procent av förmögenheten.
TRX påverkan på marknaden
Sun grundade kryptovalutan TRX, som är den åttonde största i världen med ett marknadsvärde på omkring 32,4 miljarder dollar, motsvarande cirka 311 miljarder kronor, enligt Coingecko.
Nasdaq-noterade Tron Inc har byggt sin balansräkning kring samma token och ägde i maj 693,3 miljoner TRX, enligt The Block. Innehavet motsvarar omkring 2,3 miljarder kronor.
Projektet beskrivs som ovanligt grundarcentrerat, och nyckelpersonsrisk och ryktesrisk pekas ut som konkreta riskfaktorer för TRX, enligt en analys hos Coinstats.
Realtid har rapporterat att den sanktionerade rubelkopplade kryptovalutan A7A5 ges ut på Suns blockkedja.
Marknaden har ryckt på axlarna
Någon tydlig kursreaktion syns dock inte. TRX handlades på söndagen till omkring 0,34 dollar, vilket är drygt 20 procent under rekordnoteringen på 0,4313 dollar. Handelsvolymen låg på cirka 312 miljoner dollar, en nedgång med drygt 36 procent från dygnet innan, enligt CoinGecko.
Priset har rört sig inom några tiondels procent per dygn under den senaste veckan, och Tron Inc har fortsatt att köpa token under samma period, enligt Kraken.
PS analys
Att kursen står stilla är inte samma sak som att risken är borta. Den som äger TRX äger en position i ett ekosystem där en enda person är både grundare, ansikte utåt och återkommande rubrikmaterial.
För ett börsbolag hade en vd som publicerar intima detaljer om en tidigare partner varit en styrelsefråga. Här finns ingen styrelse att vända sig till.
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