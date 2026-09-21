Bitcoin rusar över 85 000 dollar – för första gången sen januari

Efter att kursen nådde över 126 000 dollar i oktober 2025 har kryptomarknaden befunnit sig i en fas som brukar beskrivas som ”kryptovinter” – en längre period med pressade priser på digitala tillgångar.

En av de som nu ser tecken på att denna vinter kan ha nått sin slutpunkt är Matt Hougan, investeringschef på den amerikanska kryptoförvaltaren Bitwise.

”Jag tror att den är över. Det är kryptovår nu och krokusarna blommar”, säger han till CNBC.

Hougan tror dessutom att den kommande prisuppgången kan bli både den starkaste och den mest långvariga tjurmarknaden i kryptons historia.

Bitcoin har rusat

Trots att bitcoin fortfarande är på minus räknat från årets början har utvecklingen vänt kraftigt den senaste tiden. Bara under de senaste fem dagarna har priset på kryptovalutan stigit mer än 7 procent och på tre månader är uppgången närmare 35 procent.

Samtidigt återstår en betydande bit till det tidigare rekordet.

Enligt Hougan har utvecklingen på kryptomarknaden dessutom varit starkare än vad prisutvecklingen antytt. Han pekar bland annat på att aktiviteten på olika blockkedjor har ökat och att stora finansaktörer, som till exempel Blackrock, har blivit mer involverade i sektorn.

Hans bild är att marknaden befunnit sig i ett ovanligt läge där priserna gått ned samtidigt som de underliggande förutsättningarna förbättrats. Nu tror han att priserna kan börja komma ikapp utvecklingen under årets avslutande månader.

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”Jag tror inte att vi fortfarande kommer att ligga under de tidigare rekordnivåerna till nästa år”, säger Hougan.