Den senaste tiden har bitcoin återhämtat sig. På måndagen handlades kryptovalutan på sin högsta nivå sen januari. Nu frågar sig många om den så kallade kryptovintern är över.
Bitcoin rusar över 85 000 dollar – för första gången sen januari
Bitcoinpriset steg på måndagen över 85 000 dollar – den högsta nivån sedan början av året, enligt siffror från Tradingview.
Uppgången har fått investerare att börja fråga sig om den svaga period som följt efter fjolårets rekordnivå nu är över.
Efter att kursen nådde över 126 000 dollar i oktober 2025 har kryptomarknaden befunnit sig i en fas som brukar beskrivas som ”kryptovinter” – en längre period med pressade priser på digitala tillgångar.
En av de som nu ser tecken på att denna vinter kan ha nått sin slutpunkt är Matt Hougan, investeringschef på den amerikanska kryptoförvaltaren Bitwise.
”Jag tror att den är över. Det är kryptovår nu och krokusarna blommar”, säger han till CNBC.
Hougan tror dessutom att den kommande prisuppgången kan bli både den starkaste och den mest långvariga tjurmarknaden i kryptons historia.
Bitcoin har rusat
Trots att bitcoin fortfarande är på minus räknat från årets början har utvecklingen vänt kraftigt den senaste tiden. Bara under de senaste fem dagarna har priset på kryptovalutan stigit mer än 7 procent och på tre månader är uppgången närmare 35 procent.
Samtidigt återstår en betydande bit till det tidigare rekordet.
Enligt Hougan har utvecklingen på kryptomarknaden dessutom varit starkare än vad prisutvecklingen antytt. Han pekar bland annat på att aktiviteten på olika blockkedjor har ökat och att stora finansaktörer, som till exempel Blackrock, har blivit mer involverade i sektorn.
Hans bild är att marknaden befunnit sig i ett ovanligt läge där priserna gått ned samtidigt som de underliggande förutsättningarna förbättrats. Nu tror han att priserna kan börja komma ikapp utvecklingen under årets avslutande månader.
”Jag tror inte att vi fortfarande kommer att ligga under de tidigare rekordnivåerna till nästa år”, säger Hougan.
Siktar mot 90 000 dollar
Även analytiker på amerikanska analysfirman BTIG ser möjligheter till ytterligare prisuppgång på kryptomarknaden.
I en analys på söndagen pekade de ut 75 000 dollar som en viktig prisnivå. Så länge bitcoin håller sig över den nivån kan nästa prismål vara ett brott över 82 000 dollar – följt av en rörelse mot 90 000 dollar.
Även kryptorelaterade aktier på börsen steg på måndagens amerikanska förhandel. Bland bolagen som gick upp fanns Strategy och Coinbase.
Regelverk och AI i fokus
Uppgången sker samtidigt som den amerikanska senaten förra veckan stoppade Clarity Act från att gå vidare. Lagförslaget skulle ha skapat ett regelverk för kryptomarknaden i USA och bland annat delat upp tillsynen mellan Securities and Exchange Commission, SEC, och Commodity Futures Trading Commission, CFTC.
Enligt Hougan behöver det dock inte vara dåliga nyheter för kryptomarknaden. Han pekar på att både SEC och CFTC under den nuvarande ledningen är mer positivt inställda till krypto än tidigare. Samtidigt ser han en möjlig förändring i investerarnas fokus.
Under AI-boomen har stora mängder kapital gått till AI-relaterade aktier, vilket enligt Hougan har tagit mycket av investerarnas uppmärksamhet från kryptomarknaden. När AI-rallyt nu har mattats av menar han att kapital börjar flytta tillbaka till krypto.
Bitcoin är dock fortfarande en bra bit från rekordnoteringen på över 126 000 dollar.
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