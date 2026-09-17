Bitcoin är under press av utvecklingen i USA, där lagstiftningen Clarity Act fallit och centralbanken höjer räntan.
Bitcoin pressas från två håll – nytt bakslag för kryptomarknaden
Den amerikanska kryptomarknaden kan få en tuff vinter. Först stoppade senaten den efterlängtade Clarity Act. Sedan höjde Federal Reserve räntan för första gången på tre år.
Clarity Act, lagförslaget som skulle skapa ett mer permanent regelverk för kryptomarknaden, föll i senaten på tisdagen. Omröstningen slutade 49–50. Det var dessutom långt ifrån, eftersom det krävdes 60 röster i senaten för att förslaget skulle gå igenom.
För kryptobranschen innebär det ett bakslag efter månader av förhoppningar om tydligare amerikanska regler.
”Handlas lägre mot årets slut”
Federal Reserve höjde på onsdagen styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75–4,00 procent. Det var centralbankens första räntehöjning på mer än tre år. Fed pekar bland annat på att inflationen fortfarande är för hög.
Både räntehöjningen och det kollapsade lagförslaget väntas bli sänken för bitcoinpriset, enligt analytiker.
”Priserna kan bli ganska intervallbundna och till och med handlas lägre mot årets slut när vi omvärderar utsikterna”, säger Adam McCarthy, analyschef på tradingfirman LO:TECH, till Bloomberg.
Bitcoin föll efter räntebeskedet som mest 1,2 procent till omkring 74 985 dollar, enligt Bloomberg. Stora kryptobolag som Coinbase och Circle hade då fallit omkring 16 respektive 20 procent på två handelsdagar.
Fler drivkrafter pressar ner bitcoin
Bloomberg pekar på minskat intresse från småsparare, tunn likviditet och kapitalutflöden från kryptobörser. Även öppna positioner i Bitcoin-terminer har fortsatt att minska, vilket tyder på lägre efterfrågan på belånade kryptohandel.
”Det misslyckade Clarity-voteringen var en betydande kryptospecifik katalysator, men det var inte den enda drivkraften bakom utförsäljningen”, säger Lacie Zhang, analytiker på Bitget Wallet, till Bloomberg.
”Bitcoin var redan under press före senatsomröstningen.”
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