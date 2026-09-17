Bitcoin pressas från två håll – nytt bakslag för kryptomarknaden

Clarity Act, lagförslaget som skulle skapa ett mer permanent regelverk för kryptomarknaden, föll i senaten på tisdagen. Omröstningen slutade 49–50. Det var dessutom långt ifrån, eftersom det krävdes 60 röster i senaten för att förslaget skulle gå igenom.

För kryptobranschen innebär det ett bakslag efter månader av förhoppningar om tydligare amerikanska regler.

”Handlas lägre mot årets slut”

Federal Reserve höjde på onsdagen styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75–4,00 procent. Det var centralbankens första räntehöjning på mer än tre år. Fed pekar bland annat på att inflationen fortfarande är för hög.

Både räntehöjningen och det kollapsade lagförslaget väntas bli sänken för bitcoinpriset, enligt analytiker.

”Priserna kan bli ganska intervallbundna och till och med handlas lägre mot årets slut när vi omvärderar utsikterna”, säger Adam McCarthy, analyschef på tradingfirman LO:TECH, till Bloomberg.

Bitcoin föll efter räntebeskedet som mest 1,2 procent till omkring 74 985 dollar, enligt Bloomberg. Stora kryptobolag som Coinbase och Circle hade då fallit omkring 16 respektive 20 procent på två handelsdagar.