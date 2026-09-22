I fem månader svarade banken på polisens frågor – polisen fanns inte

Det var inte nödvändigt för bedragarna att hacka Revoluts säkerhetssystem, de utnyttjade i stället bankens skyldighet att hantera legitima förfrågningar från myndigheter.

680 kunder

Angriparna hade fått kontroll över en officiell italiensk PEC-adress, ett system för certifierad e-post som används för juridisk och myndighetsrelaterad kommunikation. Adressen var kopplad till prefekturen i Reggio Calabria och låg på det italienska inrikesministeriets domän.

Därifrån skickades förfrågningar till Revolut som såg ut att komma från italiensk polis. Banken lämnade ut uppgifter om omkring 680 kunder innan bedrägeriet upptäcktes. Italienska myndigheter har senare uppgett att åtta av de berörda kunderna var italienare.

Uppgifterna kan ha omfattat namn, födelsedatum, adresser, telefonnummer och kopior av pass eller körkort. Även verifieringsbilder, kontoutdrag, IBAN-uppgifter och transaktionshistorik, inklusive bitcointransaktioner, kan ha lämnats ut.

Angriparna hade fått tillgång till en riktig PEC-brevlåda på en statlig domän. Därmed såg kommunikationen ut som en legitim myndighetsförfrågan från polisen. Vilket banken alltså har skyldighet att svara på.