De amerikanska bitcoinfonderna tappade rekordhöga 4,1 miljarder dollar, eller 39, miljarder kronor, i juni. Det är det största utflödet sedan starten i januari 2024. Vi förklarar vad det innebär för svenska sparare.
Rekordutflöde ur bitcoinfonderna – oro växer för tvångsförsäljning
Allra mest drabbades Blackrocks IBIT, varifrån runt 3 miljarder dollar, eller 29,1 miljarder kronor, togs ut. Bitcoin handlas under tisdagen till 58 202,87 dollar, vilket motsvarar 565 905,92 kronor.
Det är nära 19 procent lägre under juni och drygt 52 procent under oktobertoppen, enligt CNBC. Glassnode konstaterar att de ihållande uttagen visar att institutioner nu minimerar risk i stället för att köpa dippen, enligt Business AM.
Den stora risken är hävstången
Den 29 juni bröt bitcoinjätten Strategy sitt eget löfte och godkände för första gången att sälja upp till 1,25 miljarder dollar i bitcoin, eller 12,1 miljarder kronor. Det är motsvarande cirka 2,5 procent av innehavet på 847 363 bitcoin, enligt bolagets egna pressmeddelande.
Samtidigt höjdes utdelningen på preferensaktien STRC till 12 procent och en kassareserv på 2,55 miljarder dollar, eller 24,9 miljarder kronor, inrättades enligt CoinDesk.
Grundaren Michael Saylor står fast vid bitcoin som bolagets främsta reservtillgång, men medger att digital kredit kräver likviditet, disciplin och aktiv kapitalförvaltning, enligt pressmeddelandet. Beslutet följer på månader av press, där dollarreserven har krympt 38 procent i år, enligt CoinDesk.
Dagens PS har tidigare beskrivit hur kapitalet flyr bitcoin medan 500 000 svenska sparare sitter fast.
Liknande bolag finns även i Sverige
Samma upplägg finns på Stockholmsbörsen. Spotlight-noterade Bitcoin Treasury Capital, som listades i juli 2025, bygger precis som Strategy sin affär på att resa kapital och köpa bitcoin för att öka antalet bitcoin per aktie, enligt Spotlight Stock Market.
Bolaget har dessutom lanserat en preferensaktie som vid teckningskursen ger 10 procents direktavkastning, en svensk spegelbild av Strategys STRC. Precis som hos den amerikanska förlagan kan den utdelningen vid behov finansieras genom att sälja delar av bitcoininnehavet, eller skjutas upp under finansiell stress.
Bolagets stamaktie har trendat nedåt sedan noteringen på 120 kronor och handlas nu kring 100-lappen.
Så påverkas svenska sparare
Över 500 000 svenskar äger krypto direkt eller via ETP:er på Stockholmsbörsen. Att även tunga röster vänder sig mot tillgångsslaget märks i att GMO-grundaren Jeremy Grantham i en intervju med Realtid liknat bitcoins framtid vid en långsam pyspunka.
Bitcoinfonderna marknadsfördes som ett sätt att få in stora, professionella investerare som skulle stabilisera marknaden. Juni visade på det omvända.
När priset väl vände var det just dessa investerare som först drog tillbaka sina pengar, och på en månad lämnade 4,1 miljarder dollar fonderna.
Den allvarligare risken finns i bolag som lånat för att köpa bitcoin och nu kan tvingas sälja för att betala sina utdelningar. Sådana försäljningar pressar priset, vilket ökar pressen på nästa skuldtyngda bolag, som i sin tur måste sälja.
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