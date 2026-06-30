Rekordutflöde ur bitcoinfonderna – oro växer för tvångsförsäljning

Det är nära 19 procent lägre under juni och drygt 52 procent under oktobertoppen, enligt CNBC. Glassnode konstaterar att de ihållande uttagen visar att institutioner nu minimerar risk i stället för att köpa dippen, enligt Business AM.

Den stora risken är hävstången

Den 29 juni bröt bitcoinjätten Strategy sitt eget löfte och godkände för första gången att sälja upp till 1,25 miljarder dollar i bitcoin, eller 12,1 miljarder kronor. Det är motsvarande cirka 2,5 procent av innehavet på 847 363 bitcoin, enligt bolagets egna pressmeddelande.

Samtidigt höjdes utdelningen på preferensaktien STRC till 12 procent och en kassareserv på 2,55 miljarder dollar, eller 24,9 miljarder kronor, inrättades enligt CoinDesk.

Grundaren Michael Saylor står fast vid bitcoin som bolagets främsta reservtillgång, men medger att digital kredit kräver likviditet, disciplin och aktiv kapitalförvaltning, enligt pressmeddelandet. Beslutet följer på månader av press, där dollarreserven har krympt 38 procent i år, enligt CoinDesk.

Dagens PS har tidigare beskrivit hur kapitalet flyr bitcoin medan 500 000 svenska sparare sitter fast.