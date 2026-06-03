Bitcoin tappade 6 procent under tisdagskvällen och handlas nu till drygt 67 000 dollar, den lägsta nivån sedan början av april. För svenska sparare med kryptocertifikat på ISK handlar raset om mer än röda siffror på skärmen.
Bitcoin under 67 000 dollar – så drabbas svenska kryptosparare
Dagens PS rapporterade senast den 1 juni att bitcoinjätten Strategy för första gången sedan 2022 sålt av en del av kassan, 32 bitcoin, för att täcka utdelningar. Summan är försumbar mot innehavet på 843 706 bitcoin. Symboliken är dock inte försumbar.
När marknadens mest högljudda köpare börjar sälja vacklar förtroendet, och aktien föll runt 9 procent på Wall Street.
Kapitalet flyttar till AI
Utflödena ur börshandlade bitcoinfonder var omfattande. Förvaltat kapital krympte från 148 till 141 miljarder dollar på en enda vecka, motsvarande en minskning på 65 miljarder svenska kronor.
Pengarna roterar mot börsens heta halvledare och AI-bolag, medan oron i Mellanöstern tynger riskaptiten. Det är samma makropress som vi följt sedan mitten av maj på bitcoinfronten.
CoinShares data bryts ner per land, och Sverige stod för 6,6 miljoner dollar, eller motsvarande cirka 61,8 miljoner svenska kronor, i utflöden under veckan, enligt TradingView.
Så drabbas du
Räknat i kronor kostar en bitcoin nu omkring 620 000 kronor vid en dollarkurs på 9,30. Den som la 100 000 kronor i bitcoin vid årsskiftet sitter i dag på cirka 77 000. Schablonskatten på ISK tas ut oavsett om innehavet gått upp eller ned.
I en fallande marknad betalar du skatt på förlusten. Realtid har räknat på hur billig en bitcoin kan bli.
Så länge AI dammsuger riskkapitalet förblir kryptobolagen på börsen mer skakiga än bitcoin självt.
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