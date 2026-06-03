Bitcoin under 67 000 dollar – så drabbas svenska kryptosparare

När marknadens mest högljudda köpare börjar sälja vacklar förtroendet, och aktien föll runt 9 procent på Wall Street.

Kapitalet flyttar till AI

Utflödena ur börshandlade bitcoinfonder var omfattande. Förvaltat kapital krympte från 148 till 141 miljarder dollar på en enda vecka, motsvarande en minskning på 65 miljarder svenska kronor.

Pengarna roterar mot börsens heta halvledare och AI-bolag, medan oron i Mellanöstern tynger riskaptiten. Det är samma makropress som vi följt sedan mitten av maj på bitcoinfronten.

CoinShares data bryts ner per land, och Sverige stod för 6,6 miljoner dollar, eller motsvarande cirka 61,8 miljoner svenska kronor, i utflöden under veckan, enligt TradingView.

Så drabbas du

Räknat i kronor kostar en bitcoin nu omkring 620 000 kronor vid en dollarkurs på 9,30. Den som la 100 000 kronor i bitcoin vid årsskiftet sitter i dag på cirka 77 000. Schablonskatten på ISK tas ut oavsett om innehavet gått upp eller ned.

I en fallande marknad betalar du skatt på förlusten. Realtid har räknat på hur billig en bitcoin kan bli.

Så länge AI dammsuger riskkapitalet förblir kryptobolagen på börsen mer skakiga än bitcoin självt.

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