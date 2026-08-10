Våldsvåg mot ägare av krypto – torterades i 52 timmar

Säkerhetsföretaget Chainalysis har dokumenterat 46 våldsamma attacker mot kryptoägare världen över fram till slutet av juni, enligt en ny rapport.

Bytet uppgår till 30 miljoner dollar, cirka 290 miljoner kronor, på ett halvår. Under hela rekordåret 2025 stals kryptovaluta för 58 miljoner dollar.

”Kriminella har insett att kryptoägare är högvärdiga mål, eftersom deras förmögenhet finns i en form som kan överföras omedelbart och oåterkalleligt”, skriver Chainalysis i rapporten.

Fenomenet kallas ”wrench-attacker”. I stället för att knäcka krypteringen hotar och misshandlar angriparna ägaren tills tillgångarna förs över.

Torterades i 52 timmar

Ett av de senaste fallen avgjordes nyligen i brittisk domstol. Två franska kryptomiljonärer i 20-årsåldern lockades i juli 2025 till östra London i tron att de skulle köpa cannabis. I stället hölls de fångna i 52 timmar i en lägenhet i Canning Town.

Offren bands, brändes med cigaretter och skållades med kokande vatten. Gärningsmännen krävde motsvarande 150 000 dollar, cirka 1,4 miljoner kronor, men kom bara över omkring 30 000 dollar.

Polisen spårade offren via mobildata och övervakningskameror.

Sex män fälldes i Inner London Crown Court. Två dömdes för stämpling till utpressning och olaga frihetsberövande, de övriga fyra för olaga frihetsberövande.