Kriminella gäng kidnappar, hotar och torterar kryptoägare för att komma åt deras digitala förmögenheter. Under första halvåret 2026 stals kryptovaluta för 30 miljoner dollar i våldsamma attacker, visar en ny rapport från Chainalysis.
Våldsvåg mot ägare av krypto – torterades i 52 timmar
Det krävs varken avancerade dataintrång eller knäckta lösenord för att stjäla kryptovaluta. Allt fler kriminella väljer den råa metoden. De slår ut ägaren, inte lösenordet.
Säkerhetsföretaget Chainalysis har dokumenterat 46 våldsamma attacker mot kryptoägare världen över fram till slutet av juni, enligt en ny rapport.
Bytet uppgår till 30 miljoner dollar, cirka 290 miljoner kronor, på ett halvår. Under hela rekordåret 2025 stals kryptovaluta för 58 miljoner dollar.
”Kriminella har insett att kryptoägare är högvärdiga mål, eftersom deras förmögenhet finns i en form som kan överföras omedelbart och oåterkalleligt”, skriver Chainalysis i rapporten.
Fenomenet kallas ”wrench-attacker”. I stället för att knäcka krypteringen hotar och misshandlar angriparna ägaren tills tillgångarna förs över.
Torterades i 52 timmar
Ett av de senaste fallen avgjordes nyligen i brittisk domstol. Två franska kryptomiljonärer i 20-årsåldern lockades i juli 2025 till östra London i tron att de skulle köpa cannabis. I stället hölls de fångna i 52 timmar i en lägenhet i Canning Town.
Offren bands, brändes med cigaretter och skållades med kokande vatten. Gärningsmännen krävde motsvarande 150 000 dollar, cirka 1,4 miljoner kronor, men kom bara över omkring 30 000 dollar.
Polisen spårade offren via mobildata och övervakningskameror.
Sex män fälldes i Inner London Crown Court. Två dömdes för stämpling till utpressning och olaga frihetsberövande, de övriga fyra för olaga frihetsberövande.
Frankrike värst drabbat
Frankrike toppar statistiken med 30 kända attacker hittills i år, mot 19 under hela 2025. Landets inrikesminister Laurent Nuñez har uppgett att det verkliga antalet överstiger 70.
Chainalysis pekar på en trolig förklaring. En fransk skattetjänsteman misstänks ha sålt detaljerade uppgifter om förmögna kryptoägare till kriminella nätverk, med namn, hemadresser, telefonnummer och uppgifter om innehav.
Allt oftare slår gärningsmännen till i offrens hem. Andelen attacker i hemmet har mer än fördubblats på ett år, från 14 procent 2025 till 37 procent hittills i år. Samtidigt misslyckas de flesta försöken.
Bara tolv av årets 46 attacker gav utdelning, ned från en träffsäkerhet på 49 procent i fjol till 26 procent.
”Om trenden håller i sig blir 2026 det enskilt värsta året för våldsamma kryptoattacker som hittills uppmätts”, säger Chainalysis i sin rapport
Var åttonde svensk äger krypto
Utvecklingen berör allt fler svenskar. Kryptoägandet i Sverige har nästan fördubblats, till 13,4 procent av befolkningen, som redaktionen rapporterat tidigare.
Hotbilden är dessutom dubbel. Så sent som i början av augusti tömdes omkring 5 000 bitcoinplånböcker på över en miljard kronor i attacken mot Coldcard.
Offren i London hade båda visat upp sin lyxkonsumtion på sociala medier, konstaterade åklagaren under rättegången. Chainalysis varnar i rapporten för just det mönstret.
Den som öppet visar sitt kryptoinnehav, i sociala medier eller från konferensscener, gör sig själv till måltavla.