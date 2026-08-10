Gardermoen säger sig vara först i världen med bitcoinbetalning på taxfree. Ett halvår senare använder en till två kunder i månaden tjänsten.
Iskallt med bitcoin på flygplatsen – ett par kunder i månaden
När taxfreebutiken på Oslos flygplats Gardermoen lanserade bitcoinbetalning i december var ambitionen att skapa ”en liten sensation i bitcoin-communityn” och sätta Oslo och Norge på kartan över framåttänkande destinationer.
Facit efter drygt sex månader är betydligt blygsammare. En till två kunder i månaden har betalat sina förbeställda taxfreevaror med kryptovalutan, enligt norska affärstidningen E24.
”Den har inte blivit så populär som vi trodde, men den är inte oanvänd”, säger Haakon Dagestad, vice vd på Travel Retail Norway som driver butiken, till E24.
”Det vi hör är att det finns norska bitcoinentusiaster som tycker att det är kul att prova”, tillägger han.
Först i världen, enligt butiken
Så vitt Dagestad vet är Gardermoen den första flygplatsen i världen som erbjuder bitcoinbetalning på taxfree. Kunderna slipper oroa sig för kurssvängningar. Betalningen låses till norska kronkursen vid köptillfället och butiken växlar direkt, utan att själv sitta på någon bitcoin.
”För oss handlar det om att lära oss, att vara förberedda på vad som händer framöver och på att utländska passagerare vill använda det som betalningsmedel”, säger Dagestad till E24.
Kursen har rasat sedan lanseringen
Timingen har inte hjälpt till. Bitcoin har fallit drygt 25 procent sedan lanseringen i december och handlas nu kring 65 000 dollar, ungefär en halvering från toppen över 126 000 dollar i oktober.
Som Dagens PS rapporterat varnar bedömare för att kryptovintern kan bli långvarig, och RBC BlueBay-förvaltaren Mark Dowding har beskrivit hur valutan plötsligt blivit omodern.
Entusiasterna ger sig dock inte. Bybits Nordenchef Gustav Buder hävdade i juni i PS Studio att bitcoin blir säkrare än dollarn inom tio år.
Många äger krypto, få betalar med den
Paradoxen är att kryptoägandet samtidigt växer i Norden. Norrmännen sitter på kryptovaluta för minst 37 miljarder norska kronor, enligt en undersökning från juni som E24 refererar.
I Sverige äger drygt 13 procent av den vuxna befolkningen kryptovaluta, över 1,1 miljoner personer, enligt Nordic Crypto Adoption Survey 2026. Det är en ökning med en halv miljon ägare på ett år.
Men som betalningsmedel förblir bitcoin en nischprodukt. Knappt 40 ställen i Norge tar emot valutan direkt, enligt sajten mappingbitcoin.com, mestadels små serviceföretag.
”Troligen saknas det mycket kompetens kring hur det fungerar i praktiken att betala med bitcoin”, säger Dagestad, som trots allt tänker fortsätta. Butiken har kunder från hela världen och vill ligga i framkant när, eller om, efterfrågan kommer.