Iskallt med bitcoin på flygplatsen – ett par kunder i månaden

Facit efter drygt sex månader är betydligt blygsammare. En till två kunder i månaden har betalat sina förbeställda taxfreevaror med kryptovalutan, enligt norska affärstidningen E24.

”Den har inte blivit så populär som vi trodde, men den är inte oanvänd”, säger Haakon Dagestad, vice vd på Travel Retail Norway som driver butiken, till E24.

”Det vi hör är att det finns norska bitcoinentusiaster som tycker att det är kul att prova”, tillägger han.

Först i världen, enligt butiken

Så vitt Dagestad vet är Gardermoen den första flygplatsen i världen som erbjuder bitcoinbetalning på taxfree. Kunderna slipper oroa sig för kurssvängningar. Betalningen låses till norska kronkursen vid köptillfället och butiken växlar direkt, utan att själv sitta på någon bitcoin.

”För oss handlar det om att lära oss, att vara förberedda på vad som händer framöver och på att utländska passagerare vill använda det som betalningsmedel”, säger Dagestad till E24.