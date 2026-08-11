Brakförlust för Trumps sociala medieföretag

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Förlusterna skenar i Trump Media

Enligt Trump Media and Technology Group, som äger presidentens plattform Truth Social, är den aktuella kvartalsförlusten mer än tio gånger högre än motsvarande period 2025.

Strategin ska läggas om med bland annat fokus på snabbare tillgång till marknadsrörliga inlägg från plattformens mest inflytelserika användare.

Tillförordnade vd:n Kevin McGurn uppger att fler än tio kunder har anmält sig till tjänsten, skriver BBC och berättar att företaget ökade intäkterna med 89 procent, eller 1,7 miljoner dollar i Q2 jämfört med i fjol.

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Kryptovalutorna är det stora sänket

Det som drar ner resultatet är raset i kryptovalutor.

Tillgångarna vid utgången av årets andra kvartal uppgick, enligt sammanställningen, till 2 miljarder dollar medan de finansiella tillgångarna var omkring 1,9 miljarder dollar. I det sistnämnda ingår kontanter, kortfristiga investeringar och digitala valutor.

Hittills har Trump Media, framgår det, inte redovisat vinst en enda gång.

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