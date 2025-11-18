Krypto fortsätter ner där bitcoin leder raset. Det är en markant nedgång på hela 26 procent sedan den senaste toppen förra månaden. Analytiker menar dock att fallet inte blir så brant som tidigare.
Raset fortsätter på kryptomarknaden – men är det så allvarligt?
I början av oktober låg bitcoin på runt 126 000 dollar.
Kryptoraset fortsätter
Sedan dess har det dock gått utför för kryptovalutan och raset ser ut att fortsätta, där det har passerat 100 000 dollar och under måndagen var nere på 92 000 dollar – ett ras som ser ut att fortsätta under tisdagen, berättar Yahoo Finance.
Nedgången ligger därmed på minst 26 procent sedan början av oktober.
Fed behåller räntan
USA brottas med många problem för tillfället där Fed inte ser ut att sänka räntan i december, som bidrar till att investerare trycker på bromspedalen även när det gäller krypto.
Många experter nämner techbolagen som den sista livlinan för USA:s ekonomi och befarar vad som händer om AI-bubblan spricker.
När techbolagen backade förra veckan drog det även med sig andra kryptovalutor som ethereum, solana och cardano enligt Handelsbankens mediekanal EFN.
Bitcoin har passerat en psykologisk gräns
Att bitcoin nu faller så snabbt till runt 90 000 dollar innebär även att krypton kan ha passerat en psykologisk gräns.
Nedgången har väckt frågor kring huruvida marknaden nu befinner sig i början av en bredare korrigering, eller om det handlar om ett temporärt hack i kurvan.
Samtidigt pekar flera marknadsbedömare på att turbulensen kan kopplas till en ”självuppfyllande profetia” där investerarnas förväntningar styr prisrörelserna lika mycket som fundamentala faktorer.
Milt fall denna gång
Tidigare har dock bitcoin rasat betydligt mer från sina toppar än denna gång så vissa analytiker pekar därmed på att det handlar om ett milt fall.
“Denna självuppfyllande profetia har lett till en marknadsförsäljning av bitcoin under det fjärde kvartalet 2025,” uppger Bernstein-analytiker.
“Vi anser dock att rör sig om en kortsiktig konsolidering mot en ny lokal botten – och inte det historiska prisraset på 60–70 procent som vi sett i tidigare cykler.”
