Raset fortsätter på kryptomarknaden – men är det så allvarligt?

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Fed behåller räntan

USA brottas med många problem för tillfället där Fed inte ser ut att sänka räntan i december, som bidrar till att investerare trycker på bromspedalen även när det gäller krypto.

Många experter nämner techbolagen som den sista livlinan för USA:s ekonomi och befarar vad som händer om AI-bubblan spricker.

När techbolagen backade förra veckan drog det även med sig andra kryptovalutor som ethereum, solana och cardano enligt Handelsbankens mediekanal EFN.

Bitcoin har passerat en psykologisk gräns

Att bitcoin nu faller så snabbt till runt 90 000 dollar innebär även att krypton kan ha passerat en psykologisk gräns.

Nedgången har väckt frågor kring huruvida marknaden nu befinner sig i början av en bredare korrigering, eller om det handlar om ett temporärt hack i kurvan.

Samtidigt pekar flera marknadsbedömare på att turbulensen kan kopplas till en ”självuppfyllande profetia” där investerarnas förväntningar styr prisrörelserna lika mycket som fundamentala faktorer.

Investerare som haft lång horisont i bitcoin överger nu kryptovalutan och sätter marknaden i gungning. (Foto: Pexels)

Milt fall denna gång

Tidigare har dock bitcoin rasat betydligt mer från sina toppar än denna gång så vissa analytiker pekar därmed på att det handlar om ett milt fall.

“Denna självuppfyllande profetia har lett till en marknadsförsäljning av bitcoin under det fjärde kvartalet 2025,” uppger Bernstein-analytiker.

“Vi anser dock att rör sig om en kortsiktig konsolidering mot en ny lokal botten – och inte det historiska prisraset på 60–70 procent som vi sett i tidigare cykler.”

