Krypto på frammarsch – JP Morgan tvingas ge sig

När kryptovalutor först gjorde entré i den traditionella finansvärlden var storbanken JP Morgan först skeptisk.

Men nu tycks det vara annat ljud i skällan.

JP Morgan planerar nämligen att tillåta institutionella kunder att använda innehav av de stora kryptovalutorna Bitcoin och Ether som säkerhet för lån innan årets slut, skriver Yahoo Finance.

Blir allt mer accepterat

Programmet kommer att erbjudas globalt och innebär att en extern partner hanterar de digitala tillgångarna som pantsätts.

Upplägget bygger vidare på bankens tidigare initiativ att acceptera kryptorelaterade börshandlade fonder som säkerhet.

Beskedet understryker den snabba förändring som sker när kryptovalutor blir en alltmer accepterad del av det finansiella systemet.