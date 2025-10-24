Vändningen är nu fullbordad. JP Morgan planerar att acceptera såväl Bitcoin och Ether som lånesäkerhet, ett tecken på att kryptovalutor blir allt mer accepterade.
Krypto på frammarsch – JP Morgan tvingas ge sig
När kryptovalutor först gjorde entré i den traditionella finansvärlden var storbanken JP Morgan först skeptisk.
Men nu tycks det vara annat ljud i skällan.
JP Morgan planerar nämligen att tillåta institutionella kunder att använda innehav av de stora kryptovalutorna Bitcoin och Ether som säkerhet för lån innan årets slut, skriver Yahoo Finance.
Blir allt mer accepterat
Programmet kommer att erbjudas globalt och innebär att en extern partner hanterar de digitala tillgångarna som pantsätts.
Upplägget bygger vidare på bankens tidigare initiativ att acceptera kryptorelaterade börshandlade fonder som säkerhet.
Beskedet understryker den snabba förändring som sker när kryptovalutor blir en alltmer accepterad del av det finansiella systemet.
Får samma status
Bitcoin har stigit kraftigt under året och lättnader i den amerikanska regleringen under Donald Trumps presidentskap har gjort att flera större banker nu fördjupar sin exponering mot digitala tillgångar.
För JP Morgan innebär steget både en symbolisk och praktisk förändring.
Banken, som länge intagit en försiktig hållning till kryptovalutor, erkänner därmed digitala tillgångar som likvärdiga med traditionella säkerheter som aktier, obligationer och guld.
Syns även hos andra aktörer
Det senaste initiativet är en del av en bredare trend på Wall Street. Morgan Stanley förbereder en lansering som gör det möjligt för kunder på E*Trade-plattformen att handla kryptovalutor nästa år.
Även banker som State Street, BNY Mellon och Fidelity har utökat sina erbjudanden inom kryptoförvaring och relaterade tjänster.
Samtidigt har fondjätten BlackRock börjat acceptera Bitcoin från investerare i utbyte mot andelar i börshandlade fonder som följer kryptovalutans prisutveckling, skriver Bloomberg.
Bitcoin slog nytt rekord
JP Morgan började redan 2022 utvärdera möjligheten att låna ut mot Bitcoin, men projektet lades då på is.
Sedan dess har efterfrågan från institutionella kunder ökat markant, drivet av en växande kryptomarknad och ett mer förutsägbart regelverk.
Nya lagar som reglerar kryptomarknadens struktur har redan trätt i kraft inom EU, Singapore och Förenade Arabemiraten, medan motsvarande lagstiftning i USA fortfarande behandlas i kongressen.
Trots att marknaden nyligen upplevt en kraftig nedgång nådde Bitcoin tidigare i oktober en ny rekordnivå på över 126 000 dollar.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
