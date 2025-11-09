Dagens PS
Dagensps.se
Kryptovalutor

Efter miljardstölder: Kryptosäkerhet viktigare än någonsin

Cyrpto Ledger
Kryptosäkerhet i fokus – försäljningen av hårdvaruplånböcker som Ledger rusar. (Foto: Unsplash)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 09 nov. 2025Publicerad: 09 nov. 2025

Kryptovärlden skakas av stölder och kidnappningar. När kryptosäkerhet blir viktigare är säkerhetsbolagen de stora vinnarna.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Cyberattacker mot kryptoföretag och privatpersoner har ökat dramatiskt under 2025. Enligt Chainalysis stals kryptovalutor värda över 2,2 miljarder dollar bara under årets första hälft vilket är mer än under hela 2024.

Bakom flera av attackerna finns statsstödda hackergrupper. I februari stal nordkoreanska aktörer kryptovalutor värda 1,5 miljarder dollar från börsen Bybit, enligt Financial Times, den största kryptohärvan hittills.

”Vi blir hackade varje dag och det kommer inte att bli bättre nästa år,” säger Pascal Gauthier, vd för Ledger, till Financial Times.

Läs även: “Förståelse för krypto nyckeln till framtiden”

Kalla plånböcker blir het trend

I takt med att hoten ökar flyr kryptoinvesterare från börser som Coinbase och Binance till så kallade cold wallets, vilket är fysiska enheter som lagrar kryptovalutor offline.

Franska Ledger, grundat 2014, rapporterar tresiffriga miljonintäkter i dollar hittills i år. Konkurrenter som Trezor från Tjeckien och schweiziska Tangem upplever samma trend.

Enligt TRM Labs har marknaden för kryptosäkerhet.

Kryptostödlerna har vuxit lavinartat de senaste åren. (Foto: Unsplash)
ANNONS

”Ju fler som äger digitala tillgångar, desto mer behöver man skydda dem,” säger Ari Redbord, global policychef på bolaget.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

26 okt. 2025

Från cyberbrott till kidnappningar

Den digitala brottsligheten har också fått en fysisk sida. Tidigare i år kidnappades Ledgers medgrundare och hans fru i Frankrike.

Gärningsmännen krävde lösensumma i krypto. Paret fritogs senare och de misstänkta greps, rapporterar Financial Times.

Experter varnar nu för att stigande kryptopriser kan utlösa fler ”opportunistiska attacker” mot kända innehavare.

Kryptosäkerhet blir miljardindustri

Ledger förvarar i dag omkring 100 miljarder dollar i bitcoin åt sina kunder och värderades senast till 1,5 miljarder dollar efter investeringar från bland andra True Global Ventures, enligt Reuters.

Med cyberattacker och kidnappningar i stigande takt blir säkerhet nu kryptobranschens hetaste valuta.

Missa inte: Ledarlöst på kryptomarknaden

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiFintechKryptostölder
Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS