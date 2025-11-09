Kryptovärlden skakas av stölder och kidnappningar. När kryptosäkerhet blir viktigare är säkerhetsbolagen de stora vinnarna.
Efter miljardstölder: Kryptosäkerhet viktigare än någonsin
Cyberattacker mot kryptoföretag och privatpersoner har ökat dramatiskt under 2025. Enligt Chainalysis stals kryptovalutor värda över 2,2 miljarder dollar bara under årets första hälft vilket är mer än under hela 2024.
Bakom flera av attackerna finns statsstödda hackergrupper. I februari stal nordkoreanska aktörer kryptovalutor värda 1,5 miljarder dollar från börsen Bybit, enligt Financial Times, den största kryptohärvan hittills.
”Vi blir hackade varje dag och det kommer inte att bli bättre nästa år,” säger Pascal Gauthier, vd för Ledger, till Financial Times.
Kalla plånböcker blir het trend
I takt med att hoten ökar flyr kryptoinvesterare från börser som Coinbase och Binance till så kallade cold wallets, vilket är fysiska enheter som lagrar kryptovalutor offline.
Franska Ledger, grundat 2014, rapporterar tresiffriga miljonintäkter i dollar hittills i år. Konkurrenter som Trezor från Tjeckien och schweiziska Tangem upplever samma trend.
Enligt TRM Labs har marknaden för kryptosäkerhet.
”Ju fler som äger digitala tillgångar, desto mer behöver man skydda dem,” säger Ari Redbord, global policychef på bolaget.
Från cyberbrott till kidnappningar
Den digitala brottsligheten har också fått en fysisk sida. Tidigare i år kidnappades Ledgers medgrundare och hans fru i Frankrike.
Gärningsmännen krävde lösensumma i krypto. Paret fritogs senare och de misstänkta greps, rapporterar Financial Times.
Experter varnar nu för att stigande kryptopriser kan utlösa fler ”opportunistiska attacker” mot kända innehavare.
Kryptosäkerhet blir miljardindustri
Ledger förvarar i dag omkring 100 miljarder dollar i bitcoin åt sina kunder och värderades senast till 1,5 miljarder dollar efter investeringar från bland andra True Global Ventures, enligt Reuters.
Med cyberattacker och kidnappningar i stigande takt blir säkerhet nu kryptobranschens hetaste valuta.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
