Efter miljardstölder: Kryptosäkerhet viktigare än någonsin

Cyberattacker mot kryptoföretag och privatpersoner har ökat dramatiskt under 2025. Enligt Chainalysis stals kryptovalutor värda över 2,2 miljarder dollar bara under årets första hälft vilket är mer än under hela 2024.

Bakom flera av attackerna finns statsstödda hackergrupper. I februari stal nordkoreanska aktörer kryptovalutor värda 1,5 miljarder dollar från börsen Bybit, enligt Financial Times, den största kryptohärvan hittills.

”Vi blir hackade varje dag och det kommer inte att bli bättre nästa år,” säger Pascal Gauthier, vd för Ledger, till Financial Times.

Kalla plånböcker blir het trend

I takt med att hoten ökar flyr kryptoinvesterare från börser som Coinbase och Binance till så kallade cold wallets, vilket är fysiska enheter som lagrar kryptovalutor offline.

Franska Ledger, grundat 2014, rapporterar tresiffriga miljonintäkter i dollar hittills i år. Konkurrenter som Trezor från Tjeckien och schweiziska Tangem upplever samma trend.

Kryptostödlerna har vuxit lavinartat de senaste åren. (Foto: Unsplash)

”Ju fler som äger digitala tillgångar, desto mer behöver man skydda dem,” säger Ari Redbord, global policychef på bolaget.