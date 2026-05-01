Ny forskning från IRS-data avslöjar att kryptoinvesterare är yngre, har lägre inkomst och handlar mer som meme-aktiespekulanter än sofistikerade investerare.
Kryptoinvesteraren är fattigare, yngre och spekulerar i memeaktier
En ny studie publicerad i Review of Accounting Studies ger den hittills mest detaljerade röntgenbilden av vem som handlar krypto. Resultaten går rakt emot bilden av kryptoinvesteraren som en finansiellt välbärgad aktör.
Forskningen har analyserat konfidentiell skattedata från amerikanska IRS för 17,4 miljoner individer som rapporterat kryptotransaktioner mellan 2013 och 2021.
Kryptoinvesteraren liknar en WallStreetBets-användare
Det mest slående fyndet är att kryptoinvesterare handlar sina aktieportföljer baserat på meme-spekulationer. De äger i signifikant högre utsträckning aktier som GameStop och AMC, drivna av sociala medier snarare än bolagsvärdering.
Genomsnittsåldern för kryptosäljarna föll från 45 år 2013 till 34 år 2021, och genomsnittlig beskattningsbar inkomst sjönk från 296 000, cirka 2,7 miljoner kronor, till 94 000 dollar, cirka 867 000 kronor, under samma period.
Kryptoinvesterare visar dessutom liten känslighet för skatteincitament. Traditionella aktiesäljare anpassar systematiskt sina försäljningstidpunkter för lägre kapitalvinstskatt. Kryptosäljarna gör det inte.
Skattegapet är stort, även i Sverige
Studien uppskattar att bara 32 till 56 procent av amerikanska kryptoägare deklarerar sina vinster. Skatteverkets egna analyser visar att regelefterlevnaden är låg när deklarerade kryptoförsäljningar jämförs med uppskattade totala transaktioner på svenska kryptobörser.
Anonymiteten är nu avvecklad. Från 2026 är kryptobörser med EU-kunder skyldiga att dela kundinformation med skattemyndigheter, och Skatteverket utbyter information med andra länder. I Sverige gäller 30 procents kapitalvinstskatt vid försäljning.
Den som inte deklarerat rätt riskerar skattetillägg på 40 procent, eller i värsta fall fängelse.
PS analys
En av studiens viktigaste fynd är att kryptoinvesterare ofta inte förstår regelverket, snarare än att de medvetet fuskar. DAC8-direktivet som trädde i kraft i år förändrar spelplanen ytterligare.
Det som krävde aktiva insatser av myndigheterna sker nu automatiskt. Den som inte deklarerar sina kryptovinster gör det med risken för att åka fast för fusk då myndigheterna får informationen från plattformarna.
