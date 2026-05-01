Kryptoinvesteraren är fattigare, yngre och spekulerar i memeaktier

Forskningen har analyserat konfidentiell skattedata från amerikanska IRS för 17,4 miljoner individer som rapporterat kryptotransaktioner mellan 2013 och 2021.

Kryptoinvesteraren liknar en WallStreetBets-användare

Det mest slående fyndet är att kryptoinvesterare handlar sina aktieportföljer baserat på meme-spekulationer. De äger i signifikant högre utsträckning aktier som GameStop och AMC, drivna av sociala medier snarare än bolagsvärdering.

Genomsnittsåldern för kryptosäljarna föll från 45 år 2013 till 34 år 2021, och genomsnittlig beskattningsbar inkomst sjönk från 296 000, cirka 2,7 miljoner kronor, till 94 000 dollar, cirka 867 000 kronor, under samma period.

Kryptoinvesterare visar dessutom liten känslighet för skatteincitament. Traditionella aktiesäljare anpassar systematiskt sina försäljningstidpunkter för lägre kapitalvinstskatt. Kryptosäljarna gör det inte.