Förlorade pensionen på krypto – får skatta sju miljoner

För några år sedan gjorde Morten Green Hermansen, en dansk man i 50-årsåldern som bor i närheten av Århus, ett drastiskt drag.

Han valde att ta ut sina pensionsbesparingar och lägga pengarna som blev över efter skatten på kryptovaluta.

Det såg länge ut att vara en lysande affär, men nu har det vänt till en ren mardröm, berättar Hermansen för borsen.dk.

Kan inte betala skulden

Hermansen, som är utbildad mjukvaruutvecklare, började investera i bitcoin under mitten av 2010-talet.

Efter några framgångsrika år valde han att gå all in: pensionen togs ut, majoriteten gick till skatt och resten placerades i kryptovalutor.

Han ökade insatsen ytterligare genom banklån och han försökte att köpa och sälja krypto. När kryptomarknaden senare sjönk gick vinsten om intet – men kvar stod en växande skatteskuld. Den uppgår nu till hela sju miljoner danska kronor, något som han inte kan betala.

”Det blir inte bättre om jag inte hittar en plånbok med sju miljoner kronor i – och det kommer jag förmodligen inte att göra”, säger han.