Det som först verkade vara ett lyckokast vändes till det rakt motsatta. En dansk man har nu en enorm skatteskuld, trots att han förlorat sina investerade pengar.
Förlorade pensionen på krypto – får skatta sju miljoner
För några år sedan gjorde Morten Green Hermansen, en dansk man i 50-årsåldern som bor i närheten av Århus, ett drastiskt drag.
Han valde att ta ut sina pensionsbesparingar och lägga pengarna som blev över efter skatten på kryptovaluta.
Det såg länge ut att vara en lysande affär, men nu har det vänt till en ren mardröm, berättar Hermansen för borsen.dk.
Kan inte betala skulden
Hermansen, som är utbildad mjukvaruutvecklare, började investera i bitcoin under mitten av 2010-talet.
Efter några framgångsrika år valde han att gå all in: pensionen togs ut, majoriteten gick till skatt och resten placerades i kryptovalutor.
Han ökade insatsen ytterligare genom banklån och han försökte att köpa och sälja krypto. När kryptomarknaden senare sjönk gick vinsten om intet – men kvar stod en växande skatteskuld. Den uppgår nu till hela sju miljoner danska kronor, något som han inte kan betala.
”Det blir inte bättre om jag inte hittar en plånbok med sju miljoner kronor i – och det kommer jag förmodligen inte att göra”, säger han.
Har hänt fler danskar
Bakgrunden är det danska skattesystemets särbehandling av kryptotillgångar. Vinster beskattas med en högre procentsats, medan förlorade pengar inte ger fullt avdrag, som Omni har skrivit om.
Resultatet är att investerare kan drabbas av stora skattesmällar även efter betydande förluster.
Liknande fall har uppmärksammats tidigare. Flera danskar har under de senaste åren fått kravbrev från Skattestyrelsen med miljonbelopp, ofta efter att ha handlat aktivt med kryptovalutor utan att förstå de skattemässiga konsekvenserna.
Förslaget drogs tillbaka
Enligt advokat Payam Samarghandi, som företrätt många i liknande situationer, beror problemen på otydliga regler och motstridiga uttalanden från myndigheter under kryptons tidiga år.
En rundfrågning från Nordic Blockchain Association visar att omkring 400 000 danskar har investerat i krypto. Organisationen varnar för att tusentals kan hamna i samma fälla om inte reglerna moderniseras.
Ett lagförslag om en ny beskattningsmodell lades fram i fjol men drogs tillbaka efter kritik.
Vill inte ange tidsplan
Sedan dess har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag till enklare regler, men processen har stannat av.
Den nya skatteministern Ane Halsboe-Jørgensen har medgett att behovet av tydligare regler är stort, men vägrar att ange någon tidsplan för när ett nytt lagförslag kan läggas fram.
Under tiden växer problemen. Advokater varnar för att staten både riskerar rättsosäkerhet och uteblivna skatteintäkter, medan privatpersoner får sina liv raserade av skulder som i vissa fall aldrig kommer att kunna betalas.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
