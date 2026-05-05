Vd:n för ett kontroversiellt kryptobolag har stuckit från Polen. Det har fått landets premiärminister och president att ryka ihop.
Kryptoskandal utlöste storbråk i Polens politiska ledning
En växande kryptoskandal i Polen har utvecklats till en politisk strid som riskerar att prägla landets maktkamp inför nästa parlamentsval.
I centrum står kryptobörsen Zondacrypto.
Bolagens verksamhet granskas nu av åklagare efter misstankar om vilseledande information till kunder och betydande ekonomiska förluster.
Har använts som slagträ
Utredningen rör belopp motsvarande hundratals miljoner kronor och har fått ytterligare sprängkraft genom att bolagets vd lämnat landet och befinner sig i Israel.
Han nekar till anklagelserna och hävdar att verksamheten är finansiellt stabil, men flera investerare uppges redan ha vänt sig till jurister, skriver Politico.
Affären har snabbt blivit ett slagträ i den politiska konflikten mellan premiärminister Donald Tusk och president Karol Nawrocki.
Regeringen driver på för att införa EU:s regelverk för kryptotillgångar, medan presidenten tidigare har stoppat lagstiftningen med hänvisning till risker för överreglering.
Tusk vill reglera krypto mer
För Tusk handlar frågan om konsumentskydd och finansiell stabilitet. Regeringen menar att avsaknaden av tydliga regler öppnar för bedrägerier och underminerar förtroendet för marknaden.
Samtidigt anklagar regeringssidan oppositionen för att ha fördröjt nödvändiga reformer.
Presidentens läger ser i stället en risk att en hård linje kväver innovation och driver seriösa aktörer utomlands.
Konflikten speglar en bredare ideologisk skiljelinje kring statens roll i ekonomin och relationen till EU.
Skandalen har också politiska förgreningar. Zondacrypto har tidigare sponsrat konservativa evenemang och kopplats till aktörer på högerkanten, vilket ytterligare höjt temperaturen i debatten, skriver Coindesk.
Vissa försöker distansera sig
Uppgifter om donationer till politiskt närstående organisationer har förstärkt misstankarna om nära band mellan bolaget och delar av oppositionen, något som förnekas.
Premiärministern har dessutom lyft fram möjliga kopplingar till ryska intressen, vilket ytterligare skärpt tonläget i ett land där säkerhetsfrågor väger tungt. Några bevis har dock inte offentliggjorts.
Samtidigt försöker flera oppositionspolitiker distansera sig från bolaget. Frågan om kryptovalutor splittrar dessutom högern, där vissa vill se förbud medan andra motsätter sig all form av reglering.
Utredningen pågår fortfarande, men konsekvenserna märks redan. Förutom rättsliga följder riskerar affären att påverka förtroendet för kryptomarknaden i Polen och bli en avgörande fråga i den politiska debatten framöver.
