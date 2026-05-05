Kryptoskandal utlöste storbråk i Polens politiska ledning

Bolagens verksamhet granskas nu av åklagare efter misstankar om vilseledande information till kunder och betydande ekonomiska förluster.

Har använts som slagträ

Utredningen rör belopp motsvarande hundratals miljoner kronor och har fått ytterligare sprängkraft genom att bolagets vd lämnat landet och befinner sig i Israel.

Han nekar till anklagelserna och hävdar att verksamheten är finansiellt stabil, men flera investerare uppges redan ha vänt sig till jurister, skriver Politico.

Affären har snabbt blivit ett slagträ i den politiska konflikten mellan premiärminister Donald Tusk och president Karol Nawrocki.

Regeringen driver på för att införa EU:s regelverk för kryptotillgångar, medan presidenten tidigare har stoppat lagstiftningen med hänvisning till risker för överreglering.

