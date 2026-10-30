Hackare tog på torsdagen minst 2,6 miljoner dollar, närmare 26 miljoner kronor, från över 700 konton på prognosmarknaden Polymarket, enligt Wall Street Journal. Sajten har ingen licens från Spelinspektionen men är öppen för svenska användare.
Hackare tog 26 miljoner från över 700 Polymarket-konton
Angriparna utnyttjade en brist på Polymarkets webbplats, enligt Wall Street Journal. Handeln på den internationella sajten stod still i knappt en timme, fram till klockan 20 svensk tid, rapporterar NBC News.
Brittisk underleverantör kapades
Angreppet gick via ett verktyg från brittiska DebugBear som mäter hur webbsidor presterar, uppger en källa för WSJ.
Säkerhetsföretaget Hudson Rock hämtade den skadliga koden från en adress hos DebugBear. Koden var skriven för att utnyttja funktionerna för handel och signering i användarens webbläsare, enligt Hudson Rocks kodanalys. Hudson Rock råder användare att neka oväntade förfrågningar om att signera något.
Polymarket har lovat att ersätta alla drabbade och skriver på X:
Vi ska rätta till det här och ersätter alla drabbade handlare fullt ut.
Det är andra gången på några månader som Polymarkets användare förlorar pengar efter att en underleverantör har hackats, enligt Coindesk. I juni förlorade användarna omkring 3 miljoner dollar, närmare 30 miljoner kronor.
Polymarket, som värderades till cirka 209 miljarder kronor i september enligt NBC News, har diskuterat en möjlig börsnotering nästa år.
Spelinspektionen kan bara varna
Polymarket saknar svensk spellicens men kan användas härifrån, och sajtens marknader om riksdagsvalet i september omsatte 14,65 miljoner dollar, eller 145 miljoner kronor, skrev Dagens PS den 5 oktober.
Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, sa till Alkohol & Narkotika i maj:
De här plattformarna har inga tillstånd i EU och därför finns heller inte de konsumentskyddande regler som man kanske är van vid.
Prognosmarknaderna kan ses som finansiella instrument, ”men jag menar att det är vadslagning”, sa Håkan Wall, psykolog vid Centrum för psykiatriforskning, i samma artikel.
Spelinspektionen kan bara låta ett varningsmeddelande visas när någon besöker en enskild olicensierad sajt, och bara om det finns särskilda skäl, skrev Dagens PS den 8 oktober. Danmark blockerar Polymarket sedan augusti, enligt TT, och norska Lotteritilsynet har varslat sajten om blockering, enligt nyhetsbyrån NTB.
Lotteritilsynets direktör Atle Hamar sa om blockeringsvarslen till TV 2:
Vi har i praktiken dragit vår slutsats.
Svenska Lyd Markets vill öppna en prognossmarknad kring årsskiftet och ansöker om licens hos Spelinspektionen, enligt Dagens PS.
I en promemoria från Regeringskansliet i september 2025 föreslås att spellagen ska gälla alla onlinespel som personer i Sverige kan delta i, från den 1 januari 2027.
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