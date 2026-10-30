Hackare tog 26 miljoner från över 700 Polymarket-konton

Brittisk underleverantör kapades

Angreppet gick via ett verktyg från brittiska DebugBear som mäter hur webbsidor presterar, uppger en källa för WSJ.

Säkerhetsföretaget Hudson Rock hämtade den skadliga koden från en adress hos DebugBear. Koden var skriven för att utnyttja funktionerna för handel och signering i användarens webbläsare, enligt Hudson Rocks kodanalys. Hudson Rock råder användare att neka oväntade förfrågningar om att signera något.

Polymarket har lovat att ersätta alla drabbade och skriver på X:

Vi ska rätta till det här och ersätter alla drabbade handlare fullt ut.

Det är andra gången på några månader som Polymarkets användare förlorar pengar efter att en underleverantör har hackats, enligt Coindesk. I juni förlorade användarna omkring 3 miljoner dollar, närmare 30 miljoner kronor.

Polymarket, som värderades till cirka 209 miljarder kronor i september enligt NBC News, har diskuterat en möjlig börsnotering nästa år.